Andrés Amorós, en 'Herrera en COPE': “El ser humano es perplejo por naturaleza”

Una de las citas más conocidas de Andrés Amorós dice así: “La memoria es un invento maravilloso”. Él ha recurrido a su propia memoria para escribir 'Las cosas de la vida', un ensayo en el que, a través de su propia experiencia, nos invita a reflexionar, una vez más, sobre las grandes preguntas que se plantea la humanidad como el tiempo, el dolor, la conciencia, la memoria, la libertad, la verdad, el amor, la amistad, la memoria, el silencio, la fe o el arrepentimiento.

Sin embargo, la palabra que más le ha llamado la atención a este escritor es 'perplejos'. Tanto que ha decidido subtitular el libro 'Guía para perplejos'. Un homenaje, como nos ha explicado Amorós, a otro gran escritor: “Hay un guiño irónico pero con mucho respeto a un gran hispanojudio cordobés, Maimonidés, que escribió un libro titulado 'La vida para perplejos'. Y me gustó esa palabra porque perplejos estamos todos”.

De hecho, el también crítico taurino ha ido a más y ha detallado que el ser humano tiene tres niveles de perplejidad, aunque el fundamental es el primero: “El ser humano ya es perplejo por naturaleza. Te lanzan a esta vida y no sabes, no aprendes y no te cuentan las cosas fundamentales y todos nos equivocamos mil veces en lo fundamental de la vida”. Así, cosas como enamorarnos, educar a nuestros hijos o soportar el fracaso las tenemos que aprender por nuestra cuenta.

Y las respuestas a esto tendemos a buscarlas en la literatura: “Lo que buscamos es entretenernos, pasar el rato y especialmente entender lo que nos pasa”. De ahí radica, precisamente, el valor de los grandes escritores. No por su forma de escribir, sino por como dice Amorós “enseñarnos a entender un poco lo que nos pasa” que, al fin y al cabo, es lo que al ser humano le interesa y que él espera responder en su nuevo libro.