Ana Pastor: "Sánchez piensa que puede decir cualquier cosa y que, si no se cumple, no pasa nada"

La expresidenta del Congreso y exministra de Sanidad, Ana Pastor, ha criticado en 'Herrera en COPE' el acto en el que Pedro Sánchez anunciaba ayer la estrategia de vacunación de los últimos meses: "El presidente ha hablado de los éxitos de otros y del futuro. Se había comprometido a que el 31 de marzo estaría vacunado el 80% y a día de hoy, con las dos dosis está el 45%".

Un acto a mayor gloria de Sánchez que ocultaba los errores en la gestión del Gobierno: "El presidente del Gobierno hizo ayer un acto de propaganda política hablando de las bondades de una vacuna que parece que van a poner ellos. Madrid antes de ayer puso 40.000 en un día, y podría poner el doble. El problema es que no llegan las vacunas".

Sánchez, en campaña electoral

La comparecencia de Sánchez se enmarca dentro de la campaña electoral de la Comunidad de Madrid: "El afán de ayer era dar noticias positivas. Ahora se encuentran conque si decae el estado de alarma, muchas medidas de las que habrá que tomar, no tienen un instrumento jurídico para tomarlas. Nosotros proponemos modificar la ley para ampliar las competencias del Gobierno. Si no existe el Gobierno de España en una pandemia, dígame usted cuándo habrá Gobierno. Aquí ha habido una crisis de salud pública por no tomar medidas a tiempo".

El PP apuesta por crear una ley que permita mantener determinadas restricciones cuando decaiga el estado de alarma: "Debería haber una legislación extraordinaria para pandemia y no prorrogar el estado de alarma".

Pastor ha criticado que no se cuente con la oposición: "Se han tomado unas decisiones que nada tienen que ver con criterios científicos ni técnicos. Se atiende a criterios políticos. El presidente sale para hacer anuncios que nunca se cumplen y nunca hace caso a la oposición. Pablo Casado ha planteado cuestiones positivas y no se le ha hecho caso. El Gobierno está en una posición de testarudez y cualquier problema la culpa la tiene Madrid, el Zendal, o el maestro armero".

La exministra de Sanidad ha criticado que se haya renunciado a la ciencia durante la pandemia: "No ha existido un comité de expertos, por lo que ha habido un incumplimiento flagrante de la ley. Tampoco se le dan medios al doctor Enjuanes para desarrollar la vacuna. Tenemos 23 ministerios, gastamos dinero en tonterías, y el Gobierno no da dinero a la investigación científica".

Desde el PP tampoco se comparte la decisión de hacer las mascarillas obligatorias en la playa o la montaña: "Nos dijeron que las mascarillas no se necesitaban. Solo dos diputadas nos poníamos la mascarilla, la señora Olona y yo misma, y parecía que hacíamos el ridículo. Ahora hacen obligatorias las mascarillas en las playas, una decisión totalmente atemporal y ridícula".

Pastor considera que el Gobierno no rinde cuentas por las mentiras e incumplimientos de sus compromisos: "Ellos piensan que pueden decir una cosa, no se cumple, y no pasa nada. ¿Pasó algo por que compraran material defectuoso? ¿Pasó algo por que no hubiera comité científico? Pues si no se cumple lo que prometieron ayer piensan que no pasa nada".

Y ha criticado la estrategia de vacunación, que solo tiene en cuenta la edad y no las condiciones de salud de los vacunados: "Los pacientes crónicos no están siendo prioritarios en la estrategia de vacunación. Yo tengo un amigo inmunodeprimido que cogió la enfermedad y duró una semana. No se está teniendo en cuenta a estas personas".