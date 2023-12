Ana Obregón desvela el objeto que encontró de su hijo Aless: "Una premonición de que no viviría mucho"

Ana Obregón ha pasado este martes por los micrófonos de 'Herrera en COPE' para hablar de 'El chico de las musarañas'. Un libro que empezó a escribir su hijo y que su madre completó tras su fallecimiento.

Un desgarrador testimonio sobre cómo ha vivido la pérdida de su hijo. Además, también cuenta una anécdota muy especial y que le ha contado a Carlos Herrera. Tiene que ver con el objeto que encontró de su hijo Aless. Escúchalo en el siguiente audio.

En concreto, ha asegurado que Aless "desde pequeño, era como si hubiera tenido la premonición de que no viviría mucho. Es algo increíble. Qué niño, desde que tiene 5 años, escribe una nota para leerla al año siguiente en la casa de verano. Cuando encontré las notas siempre decía: 'hasta el año que viene'". Una anécdota, sin duda, que no ha dejado indiferente al comunicador en los micrófonos de 'Herrera en COPE'.

Carlos Herrera explica, además, que el hijo de Ana Obregón siempre quiso mantenerse al margen de la popularidad de sus padres.

"Lo primero que dijo fue papá, por desgracia. Luego me decía mamá preciosa. Lo tercero que me dijo fue 'yo solito'. Con 25 años y ya con un cáncer diagnosticado, creó una empresa. Tenía 20 personas. Llegó a ser puntera. Tenía ganas de comerse el mundo".

El 23 de marzo de 2018 fue un día clave que les cambiaría la vida para siempre. Tanto a Ana Obregón como a Aless.

"Le dijeron que su cáncer tenía poca cura. A mí ya me lo había dicho el médico. Me preguntó una cosa muy fácil: ¿mamá, me voy a morir? Ahí no pude cumplir su deseo".

Hay una frase que quebró el corazón de Obregón. 'Mamá, perdón por tener una madre con un hijo defectuoso'. "No pude despedirme de mi hijo. Yo no perdí la esperanza hasta dos días antes. Alessandro padre sí. Se escondía cuando venían los médicos. Dos días antes me llamaron y me dijeron que no había nada que hacer. Decidí no decirle nada". A su hijo lo único que le preocupaba era cómo estaría ella.

"Le sedaron y me quedé ahí", cuenta en 'Herrera en COPE'. Cuenta Obregón que se quedó abrazada dos días a él. En el cementerio, coincidió con una madre que perdió a su hijo con 18 años.

"Esa historia es dura, cruel y bonita. Durante tres años, iba todos los días al cementerio. Yo sé que Aless está. Ahí, un día, una señora se acercó. Me dijo que venía a ver a su hijo. En este mundo, hay dos tipos de persona: los que han perdido un hijo y los que no". Disfruta aquí de la entrevista completa.





Así recuerda las campanadas de 2020: año en el que perdió a su pequeño

"Se fue a los seis meses. Me quedé sin voz. Me encerré en mi cuarto. El mundo no existía. Perdí la voz. Salí ahí y notaba una fuerza increíble que me mandaba mi hijo. Fueron unas campanadas que llegaron al corazón de todo el mundo".





Además, también ha hablado sobre su pequeña Ana Sandra. Cuenta que literalmente 'la pillaron' saliendo del hospital en silla de ruedas.

"Lo de Anita era la voluntad de Aless. Durante tres años me volví loca porque no sabía cómo hacer el trámite. No se lo dije a nadie. Solamente lo sabían mis dos hermanas y el padre".

Asegura que esta niña es un "milagro y una bendición de Dios". "Yo tenía pensado no decirle nada a nadie y por eso, luego hice la entrevista en '¡Hola!' para contar que fue la última voluntad de mi hijo", narra a Carlos Herrera.