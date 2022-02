Alvaro Silberstein, en 'Herrera en COPE': “Me di cuenta de que Yosemite era accesible para los discapacitados"

Son muchas las personas que no se paran a pensar en lo verdaderamente importante en su vida o en disfrutar de las pequeñas cosas. Pero no es el caso de Alvaro Silberstein, el CEO de 'Wheel the World'.

Él sufrió un accidente a los 18 años que le cambió la vida. Había acabado la secundaria y estaba estudiando ingeniería en la Universidad de Chile cuando tuvo un accidente de tráfico. “Había salido a celebrar con mis amigos después de acabar los exámenes y a la vuelta yo iba en el asiento de atrás de un coche. Tuvimos un accidente que me dejó tetrapléjico”, ha recordado en 'Herrera en COPE'. Ya no sentía parte de su cuerpo, había perdido la movilidad desde el pecho hacia abajo exceptuando los brazos.

Pensó que no se recuperaría. “Antes de mi accidente era muy deportista y pensaba que si no podía caminar iba a querer morirme”, ha explicado. Nada más lejos de la realidad. A pesar de que el momento llegó mucho antes de lo esperado, el chileno se reinventó y se adaptó. Todo ello gracias al apoyo de la gente que le rodeaba. “Yo tuve mucha suerte con mi familia y mis amigos que me animaron para seguir construyendo los sueños que ya tenía”.

Gracias a ellos pudo seguir estudiando y hasta se mudó. Se trasladó a California por estudios y allí comenzó su nuevo sueño, 'Wheel the World' con Camilo, su amigo de la infancia. Sucedió cuando visitaron el Parque Nacional de Yosemite. “Me dí cuenta de que era sumamente accesible. Pude hacer de todo y eso me abrió la cabeza porque pensé que era imposible visitar algunos lugares naturales como los parques”, ha contado.

Tras su visita al parque estadounidense tenía claro su siguiente destino: “El estar en Yosemite me abrió y me permitió recuperar mi sueño de visitar las Torres del Paine, en Chile”. Y empezó a trabajar en ello. Junto a Camilo empezó a investigar y ahí se dieron cuenta de una cosa. “No había nada de información sobre cómo una persona con discapacidad podía ir”, ha explicado. Fruto de eso crearon 'Wheel the World', una plataforma que ofrece viajes para personas con discapacidad y les permite no perder la ilusión y hacer algo que a todos nos gusta: viajar.