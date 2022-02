Almudena Amor, en 'Herrera en COPE': “Cualquier profesión artística es todo un reto de valentía”

Hay muchos sueños inalcanzables. Especialmente cuando eres niño. Muchos sueñan con ser un superhéroe, un cantante o dedicarse al mundo de la interpretación. Un sueño que también tuvo Almudena Amor cuando era niña. Ella quería ser actriz. Se sentía bien actuando, se sentía alegre. Era ella. Pero sabía que entrar en ese mundo era muy difícil y, por eso, decidió estudiar Publicidad. Aunque nunca se ha dedicado a ello. Es actriz. Tiene 28 años y estuvo nominada a Mejor Actriz Revelación en los Premios Goya que se celebraron la semana pasada.

Una profesión que debe, en parte, a un cigarro y una conversación con un chico como ha contado en 'Herrera en COPE': “Yo estaba en un momento de crisis existencial. Acababa de acabar la carrera y había hecho prácticas de becaria pero no sabía muy bien hacia donde tirar con mi vida porque no sentía que estuviese haciendo mi pasión”, ha explicado. Fue entonces cuando sucedió. Un día se estaba fumando un cigarro en la puerta de una discoteca y se le acercó un joven que intentaba ligar con ella: “Él me preguntó a qué me dedicaba y yo le pregunté que creía él. Me contestó que actriz”, ha comentado entre risas. Una estrategia para ligar poco efectiva pero que le recordó su sueño. A pesar de la anécdota, Almudena no cree que le deba a él su cambio de profesión, “ya estaba dentro de mí”.

No obstante, también es consciente de la suerte que tiene de poder ser actriz. “Estoy viviendo uno de mis sueños”, ha afirmado mientras reflexionaba sobre lo difícil de su profesión. “Vivimos en una sociedad en la que, a no ser que tengas un referente cercano, el ser artista está mal visto. Es una profesión en la que te sientes muy solo y que da miedo. Nadie te incentiva a que seas artista”, ha explicado. Y es que para la actriz “cualquier profesión artística es todo un reto de valentía”.

Un reto que ella asume en 'La abuela', un proyecto que a ella le atrajó desde el principio. Es una película de terror pero ella durante el rodaje no pasó miedo. Al menos no por lo que grababa ya que, como ha afirmado, “en el cuerpo siempre hay miedo físico”. Una sensación que le permite hacer de canal entre su personaje y la tensión que tiene que sentir y que le ha dejado seguir cumpliendo su sueño. Uno que ya comenzó con 'El buen patrón', la película de Fernando León de Aranoa que la hizo merecedora de una nominación a los Goya en la categoría de Mejor Actriz Revelación.