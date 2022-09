Almeida, en COPE: "Sánchez hace una moción de censura por 250 mil euros y pretende indultar por 680 millones"

José Luis Martínez-Almeida ha estado de viaje por Nueva York, en una misión del ayuntamiento para promocionar a la ciudad de Madrid. Sobre estas cosas, y muchas más, ha venido a hablar en 'Herrera en COPE', donde ha podido dejar claro su punto de vista sobre el estado de salud interno del PP, políticas como Madrid central e incluso el futuro de Begoña Villacís.





Almeida, candidato; el resto de partidos, en el aire

Carlos Herrera le ha preguntado al alcalde de Madrid si sabe si va a repetir como candidato del Partido Popular a la alcaldía de Madrid. Quedan ocho meses para que cientos de municipios en España sometan a examen a sus alcaldes y Almeida lo tiene claro: "Sí", asegurando que tanto Ayuso como Feijóo "han mostrado su confianza en mí, para poder completar este proyecto en una legislatura muy difícil". El actual alcalde se marca un objetivo: "Obtener la mayoría más amplia posible para gobernar en solitario la ciudad de Madrid", a fin de evitar pactar con otros partidos, situación en la que se encuentra actualmente con Ciudadanos.

"En el PSOE lo va a designar el dedo divino de Pedro Sánchez", ha anticipado sobre el rival que vaya a tener por parte de los socialistas. "En Madrid está conmovido [el PSOE], porque no le dan los números para superar a Más Madrid. Van a despreciar a los madrileños y enviar a un paracaidista. El PSOE lleva años despreciando a su cantera en Madrid", ha criticado, poniéndose de ejemplo tanto él como Ayuso, quienes sí que salieron de lo que ha denominado como "cantera" del PP.

Por otra parte, ha considerado que "Rita Maestre se tiene que someter a un proceso de primarias y Vox tendrá que decidir si es Ortega Smith", ha terminado de analizar.

¿Puede fichar el PP a Begoña Villacís?

Jorge Bustos ha querido preguntarle a Martínez-Almeida por una de las piezas clave en el ayuntamiento, por Begoña Villacís, la vicealcaldesa de Ciudadanos con la que el político del PP sostiene el pacto de gobierno municipal. ¿Existe una posibilidad de integrarse en el PP o colaborar de alguna forma como independiente? Almeida se ha querido mostrar cauto.

"Sus previsiones electorales son muy complicadas", ha analizado el alcalde de Madrid. "Quedan ocho meses de un gobierno que ha funcionado bien. Por una cuestión de respeto es muy difícil que me pueda pronunciar", ha asegurado, tras lo que ha querido añadir con cierto énfasis: "Begoña Villacís es un gran activo. No voy a decir si se va a integrar en el PP, pero creo que es un activo político, a partir de ahí, no es a mí a quien le toca tomar las decisiones", ha terminado por explicar.

El polémico Madrid central y los viajes al extranjero

Por su parte, Carmelo Encinas, le ha sacado el siempre polémico tema de Madrid central, tirando de hemeroteca y recordando cómo desde el PP se decía que el Madrid central de Carmena era una propuesta, poco más que "comunista". El alcalde de Madrid ha querido asegurar que "de comunista tengo muy poco, lo que es cierto es que hay una ley de cambio climático que impide que se puedan tomar medidas regresivas y porque tenemos un pacto con Ciudadanos", se ha excusado. "Lo que hicimos fue equiparar a los comerciantes con los vecinos. Creo que Madrid Central está mejor que el diseño que se hizo anteriormente", ha defendido Martínez-Almeida.

Lo que ha querido destacar el alcalde de Madrid sobre este tipo de medidas para luchar contra el cambio climático es que, en su opinión, "las medidas no pueden suponer una carga excesiva o un gravamen para los ciudadanos".

Antonio Naranjo, aprovechando el viaje del alcalde a Nueva York y el que recientemente realizó el alcalde de Valencia a París, ha querido preguntarle por el gasto de los políticos. En estos momentos de estrecheces económicas, ¿cómo de apropiado es que se hagan según qué cosas?

Almeida, conocedor de la polémica con su homólogo en Valencia, ha asegurado que "los viajes están justificados y se tienen que justificar", sobre el que él y su equipo han realizado, ha dicho: "Le dimos una agenda a los medios de comunicación. Ceñimos al máximo posible el número de personas que van al viaje. No hay que demonizar los viajes, pero hay que hacer un ejercicio de transparencia. Nosotros pusimos la agenda por delante para que se supiera que no íbamos a hacernos una foto en Times Square un grupo de amigos", se ha defendido.

¿Gobernar con Vox?

Carmelo Encinas ha querido realizarle la pregunta que, según asegura, ningún líder del PP le responde: de ser necesario, ¿pactaría con Vox para formar gobierno? Almeida, en esta ocasión, se ha mostrado un tanto esquivo: "Me gustaría hacerlo como Ayuso o Juanma Moreno en Andalucía. Tendré que pensar en el día de las elecciones y a los madrileños les digo que, en mi opinión, lo mejor es un gobierno de mayoría amplia", a lo que tanto carlos Herrera y el resto de colaboradores de 'Herrera en COPE', le han insistido.

"Eso le preguntaron a Ayuso antes del 4 de mayo y el 4 de mayo los madrileños le dieron la respuesta adecuada. Dejemos que hablen las urnas y ver si ratifican. Con Bildu no pactaremos, como Emiliano García-Page", ha terminado por bromear.

La difícil situación que vivió el PP y el ejemplo de Page

"No fue una situación fácil. Eso es obvio", ha recordado Martínez-Almeida en relación al momento en el que se propició la caída de Pablo Casado en favor de Núñez Feijóo. "Desde el punto de vista político, personal. No cabe ninguna duda de que en el partido hay unidad. El mandato es tratar de elevar a Núñez Feijóo a la Moncloa. Al margen de vaivenes, me podrán decir si ha habido alguna legislatura en la que menos discrepancias ha habido entre ayuntamiento y comunidad. Esto responde a que hay una química política y persona entre Ayuso y yo", ha querido destacar.

Finalmente, Carlos Herrera le ha preguntado por las declaraciones de Emiliano García-Page, el cual se ha desmarcado de las decisiones más polémicas del PSOE nacional: "Esta situación viene de largo", motivo por el que Almeida dice haber sentido sorpresa tan solo por lo que ha tardado en hablar de esta manera. "Los pactos con Bildu no son recientes, los indultos no son recientes. Sánchez hace una moción de censura por 250 mil euros y ahora pretende indultar por 680 millones. No podemos centrifugar el modelo constitucional con pactos con fuerzas que quieren acabar con el modelo. Page recoge el sentir que tienen en estos momentos", tanto españoles como los votantes desafectos del PSOE, ha terminado por opinar José Luis Martínez-Almeida en su entrevista en 'Herrera en COPE'.