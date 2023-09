Herrera desvela la conversación con Alfonso Guerra minutos antes de su entrevista: "¿Me preguntarás algo...?

Un día después, los medios siguen haciéndose eco de las declaraciones a Carlos Herrerade quien fuera el "todopoderoso" vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra quien se 'rebelaba' en COPE contra la amnistía que planea Sánchez.

Carlos Herrera ha desvelado, un día después, los entresijos de la mediática entrevista.

Expósito, sobre las palabras de Alfonso Guerra en COPE: "Votó PSOE, así que menos cinismo" El director de La Linterna analiza las críticas del histórico socialista al plan de amnistía de Sánchez en Herrera en COPE Ángel Expósito 07 sep 2023 - 20:22

"¿Me preguntarás algo sobre la situación política española, no?", le dijo el que fuera vicepresidente de los gobiernos de Felipe González, al comunicador de COPE nada más entrar en el estudio, según ha desvelado el propio Herrera, en su monólogo de las 8.

"¿Tú qué crees? Lo que pasa es que voy a basarme en afirmaciones que haces tú en este libro", le respondía el comunicador haciendo referencia a 'La Rosa y las espinas. El hombre detrás del político' (Esfera de los libros).

Una entrevista en la que Herrera reconoce que su invitado estuvo "particularmente bien" y donde "lo dejó todo muy claro" sin "esconder nada".

La amnistía para los golpistas catalanes, recuerda Herrera sobre la entrevista "sería para él algo insoportable". "Eso lo dice Guerra, Felipe González y hoy lo dice en Diario de Sevilla Pepe Rodríguez de la Borbolla".

Está muy bien, reflexiona Herrera "que Felipe, Alfonso, Jáuregui o Belloch den la cara, porque están dando la cara estos días, pero siempre que hablan terminan con una conclusión desoladora: confiesan que siguen votando a este PSOE esperando que arreglen el problema los demás".

PINCHA PARA ESCUCHAR: Herrera desvela detalles de su mediática entrevista a Guerra:

Audio





En este sentido, en la tertulia de Herrera en COPE, Fernando Jáuregui, ha reconocido que “el PSOE está a punto de renunciar a la foto del Palace, su mejor historia".

Sin embargo, algunos socialistas con parcelas de poder, "dicen que Guerra y Felipe están sobrepasados, que ya no presentan este socialismo, -no lo dicen en público y no lo dirán- , pero de alguna manera es una ruptura con la mejor historia del PSOE, la del 28 de octubre de 1982".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Tendencia, durante todo el día, en medios y redes sociales

Desde el minuto uno que comenzó la entrevista de Carlos Herrera a Alfonso Guerra en 'Herrera en COPE', medios de comunicación y redes sociales se hicieron eco de los principales titulares.

De hecho, en Twitter, la conversación de Herrera con Guerra fue trending topic durante buena parte del día.