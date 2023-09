Expósito, sobre las palabras de Alfonso Guerra en COPE: "Votó PSOE a sabiendas, así que menos cinismo"

Se está produciendo un fenómeno muy curioso en las últimas fechas. Y es que, de Felipe González, Alfonso Guerra, meses atrás Juan Alberto Belloch... Otros ex ministros socialistas de tiempo atrás. Aparecen todos despotricando, llevándose las manos a la cabeza: “Oh, ¡Dios mío! Lod e la amnistía, Puigdemont, la negociación, la Constitución...” ¿Qué votó esta gente? Ayer mismo se les pregunta: ¿y el voto? “No, yo fui, me tapé la nariz, resulta... El partido es mío, claro, es mi historia, terminas votando a la marca...”

Vamos a ver, Pedro Sánchez se presentó a estas elecciones sabiendo que iba a pactar con Yolanda Díaz como pactó con Pablo Iglesias, ya no mintió. Se presentó a las elecciones soltando a presos etarras y sabiendo que iba a pactar con Bildu más presos etarras, ya no mintió. Y se presentó de la mano de ERC y a sabiendas, después de los indultos, que se iba a negociar lo que fuera con Puigdemont, si fuera necesario. Entre otras cosas, la amnistía. Por una vez en su vida no ha mentido en esta campaña electoral.

Luego, ahora que no vengan todos los gurús, todos los socialistas históricos, todos los ex (salvo alguna honrosa excepción), porque todos han vuelto a votar al mismo. Luego, se funciona como una secta. Cualquier ciudadano normal a lo largo de su vida, y si tiene los años que tienen estos ni te cuento, ha votado dos, tres, cuatro partidos. Es lo lógico, vas cambiando con la vida, con la renta, con tu edad... Ellos no. Ellos siempre han votado al PSOE, porque es “nuestro partido” y “nuestra historia”.

Bueno, pues a esa misma marca han votado ahora. Que nadie se lleve a engaño. Sánchez no ha mentido en esta ocasión y, casi todos los que ahora despotrican, votaron a sabiendas de lo que estaban haciendo. Así que menos cinismo.





Alfonso Guerra se rebela en COPE

"Yo no me resigno, no lo voy a soportar, me rebelo, porque esta amnistía es la condena de la Transición, que es lo que vienen queriendo desde hace años y ahora lo dicen explícitamente". Así de contundente se ha mostrado Alfonso Guerra en Herrera en COPE al pedir a Pedro Sánchez que no apruebe la amnistía que exige Carles Puigdemont a cambio de allanar su investidura.





Alfonso Guerra, figura clave de la Transición y vicepresidente de los gobiernos de Felipe González, ha dejado claro que la amnistía que exige el expresidente catalán, "no cabe en absoluto en la Constitución".

El socialista reconoce que esta amnistía "es lo contrario" a la de 1977. Las amnistías, recuerda "se conceden para borrar el pasado". Entonces se hizo al término "de un régimen autoritario y cuando llegaba uno democrático. Borramos todo lo antiguo porque se luchaba contra un régimen dictatorial. Ahora se pretende que de un sistema democrático pasemos a uno no democrático".