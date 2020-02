Alexis Rodríguez, jefe de Internacional de ABC: "Que sepa Maduro que tenemos fuentes hasta en su residencia"

Una información que como asegura el responsable del área de Internacional del periódico en 'Herrera en COPE' es buena "porque tenemos muy buenas fuentes" aunque el Gobierno de Pedro Sánchez ya la haya desmentido como hizo desde el primer momento que salió la noticia de que el ministro de Fomento se reunió con la dirigente venezolana, número dos de Nicolás Maduro en el Aeropuerto de Barajas cuando Delcy Rodríguez tiene prohibido entrar en territorio Schengen, en ningún país de la Unión Europea.

El desmentido es la primera versión sobre si Pedro Sánchez habló por teléfono o no, teléfono que le pasó el propio José Luis Ábalos, porque podremos llegar a tener cinco o seis versiones distintas.

Alexis Rodríguez, jefe de Internacional de ABC, defiende la información que publica entre otras muchas razones porque sus fuentes son muy próximas al gobierno chavista de Maduro, incluso al entorno de la propia Delcy Rodríguez, "que sepa Maduro que tenemos muy buenas fuentes incluso en Fuerte Tiuna -el complejo militar donde Maduro vive y trabaja-, es verdad que esas fuentes no entran en las reuniones que Maduro hace con su círculo fuerte que son unos 12 militares, pero está cerca y ve y oye y lee papeles que pasan por su mano. Lo mismo pasa con Delcy y con Diosdado Cabello. Con Delcy pasa lo mismo tiene amigos íntimos y colaboradores que hablan con ABC".

Reitera el periodista que "no sé si Moncloa volverá a rectificar o no, lo que puedo asegurar a los oyentes de COPE es que esto es lo que ocurrió con fuentes próximas a los chavistas, fuentes del círculo de la propia Delcy".

En cualquier momento pueden aparecer las imágenes de ese encuentro en Ábalos y Delcy Rodríguez, incluso se han pedido desde la oposición en el Congreso de los Diputados, "esas grabaciones se han pedido ya. No sabemos con claridad si Ábalos le pasa el teléfono a Delcy o si pone el altavoz y hablan los tres -Pedro Sánchez, Delcy Rodríguez y José Luis Ábalos-, pero con fuentes de altos mandos chavistas, sabemos que se produce y hablan personalmente e intercambian palabras sin intermediarios. ES más, algunos chavistas de alto nivel bromeaban cuando los medios decíamos que habían hablado Ábalos con Delcy, y decían: "imagina si saben que ha hablado con Pedro Sánchez"", relata Alexis Rodríguez.

En esa conversación telefónica Delcy Rodríguez le recordó a Sánchez que tienen un acuerdo que consiste en que no podía recibir a Guaidó como presidente interino de Venezuela solo como líder de la oposición y que no le podía recibir en Moncloa, como así sucedió. Y que Leopoldo López debe salir de la casa del embajador de España en Venezuela, "Delcy le comunicó a Sánchez su malestar por esta presencia que enturbia al régimen chavista. De momento, Sánchez no ha cumplido la petición. La conversación es de hace 10 días, del 20 de enero habrá que ver como deriva en los próximos días, la intención del Gobierno es que venga para España que es donde están su mujer y sus hijos" afirma el jefe de Internacional de ABC en 'Herrera en COPE'.