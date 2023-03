Álex Ramos, médico catalán: “No se puede marginar el castellano en la sanidad pública y en la escuela”

La nueva iniciativa que está llevando a cabo el departamento de Sanidad de Cataluña a través del Colegio de Médicos es realizar unas encuestas a una serie de médicos en la que se les pregunta por el idioma con el que hablan con sus pacientes, si éste les habla en catalán cómo le contestan y cómo redactan las historias clínicas.

Algo que denuncia Álex Ramos, médico, secretario general del Sindicato Médico Catalán SIMECAT y vicepresidente de Sociedad Civil Catalana en ‘Herrera en COPE’ por ser una “fiscalización de la manera que tienen los médicos de hablar con sus pacientes” subrayando que “extralimita un poco las funciones y competencias de un colegio profesional ya que sus funciones son deontológicas, éticas y de tema profesional”.

Recuerda el doctor Ramos que “en Cataluña hay dos lenguas oficiales, es un lugar bilingüe” y “no se puede imponer una de las dos lenguas y marginar a la otra porque estás generando un problema político donde no lo hay”. Por lo que señala que “si somos bilingües, la administración no puede ser monolingüe en la escuela y en la administración sanitaria”.





El uso del catalán: ¿una obligación?





Para este médico el uso del catalán “ha de ser un mérito y no una obligación”. Y esta nueva ocurrencia de la política catalana con el sistema sanitario ocurre semanas después de la denuncia de Begoña Suárez, una enfermera que trabaja en el Vall D'Hebron y que está opositando y que le obligan a sacarse el C1 de catalán para poder opositar.

“No se puede politizar esto, no se puede marginar el castellano en la escuela y en la sanidad pública”, exclama el médico Álex Ramos.