Alejandro Macarrón: "Se habla de las pensiones, pero la soledad es la peor consecuencia de la baja natalidad"

2020 fue el año con más fallecimientos en España desde que se tienen registros. Un dato preocupante y triste causado por la pandemia de coronavirus que ha destrozado a nuestro país y ha causado más de 100.000 muertes. Sin embargo, hay otro dato que preocupa incluso más. El número de nacimientos ha descendido drásticamente y cada vez son menos los niños que nacen en España. Sobre este invierno demográfico hemos hablado en 'Herrera en COPE' con Alejandro Macarrón, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico: "Los datos de nacimientos en España son los peores desde hace siglos. En la Guerra Civil y posguerra hubo mortalidad, pero en nacimientos la referencia es el siglo XVII o XVIII. Si nos fijamos en lo que realmente es estructural y grave son los nacimientos. Los fallecimientos son una desgracia que ha sucedido, esperemos que puntualmente y todavía parece que se prolonga a este año. Además vivimos en una sociedad con una esperanza de vida cada vez más alta y que está envejeciendo y cada año irán aumentando las muertes ligeramente. Pero el drama no está ahí, el drama está en que no nacen niños".

La pandemia ha causado además una caída de nacimientos añadida a la que ya se estaba produciendo, causada por el miedo: "En casi todos los países se ha visto que en diciembre del 2020 y enero de 2021 los nacimientos cayeron bastante, por el miedo al principio de la pandemia. Pero luego eso se está recuperando, en marzo y abril hemos tenido un repunte. La gente tiene pocos niños, pero ya en un momento de miedo aún menos. Si se pasa ese momento de shock y ya se vuelve a una cierta normalidad, se vuelve a lo de antes, que no es suficiente, es poco. Nos quedaremos como antes de la pandemia, es decir, mal, mal porque cada vez nacen menos niños".

La sociedad ha cambiado

Macarrón ha explicado que dar la voz de alerta es el primer paso para que se produzca un cambio: "Lo primero que podemos hacer para revertir esta situación es avisar. Dar la alarma, porque la sociedad no es consciente de que tenemos un problema tremendo y tenemos que ver cómo conseguimos incentivar la natalidad. Hay que fijarse en que la sociedad española siempre ha tenido niños. Eran sociedades en las que la gente se casaba para toda la vida, tener hijos era muy importante, la gente siempre pensaba que de mayor tendría hijos. Las familias eran amplias y eran el núcleo de la sociedad".

Una situación que ha cambiado en los últimos años: "Ahora por desgracia no es así. Mucha gente no se casa, hay mucho divorcio, a la mayoría de los jóvenes, si les preguntas qué quieren de mayor, muy pocos te dicen que quieren tener hijos. Antes lo mamaban desde pequeños, la gente era más religiosa que ahora y todo eso ha cambiado. En algunas cosas para bien, nadie quiere volver al pasado en su integridad. Pero, o recuperamos la natalidad de antes y las ganas de formar familias estables o no vamos a levantar cabeza. Cada vez va a haber más gente sola. Mucha gente piensa en las pensiones, pero la soledad es la peor consecuencia de la baja natalidad".

Las medidas de Ayuso "ningunean a los padres"

Macarrón ha opinado sobre las medidas que ha planteado Díaz Ayuso para mejorar la natalidad en la Comunidad de Madrid: "La música suena muy bien, pero los detalles hay que cuidarlos más. En Madrid, solo la quinta parte de los niños nacen de madres de menos de 30 años. Dejamos fuera al 80% de las madres. Además deja fuera a los padres. Las medidas deberían tener perspectiva de familia. El ninguneo del padre es uno de los elementos que contribuye a que tengamos menos niños. Y además solo se le da dinero a los que tienen rentas bajas. Si le das dinero a gente con muy pocos recursos, se dan casos de gente que tiene hijos por dinero. Además se limita a los que lleven diez años en Madrid. Está bien para evitar fraude, pero es excesivo, quizás debería limitarse a 3 años".

Macarrón ha recordado que ya se planteó una medida similar con Zapatero, pero hay que resolver los problemas estructurales: "Zapatero ya hizo un cheque bebé. La experiencia con este tipo de medidas es que tienen un efecto inicial y luego van a la baja. La medida suena bien, pero hay que cuidar más los detalles. La parte de los padres es importante. No es correcto ese mensaje de que la maternidad es de la madre. Necesitamos que los hombres estén implicados. Estas medidas pueden incitar el tener hijos en solitario, y eso no es bueno ni para el hijo ni para la madre.