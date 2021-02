Alejandro Fernández, en Herrera en COPE: "Hemos descubierto una cara arrogante y prepotente en Illa"

Alejandro Fernández, candidato del PP a las elecciones catalanas, ha sido entrevistado en Herrera en COPE. Fernandéz ha asegurado que el pacto anti-Illa firmado por las fuerzas independentistas no se puede comparar con el pacto del Tinell contra el PP firmado por el PSOE y los nacionalistas en 2003: "El pacto del Tinell fue un cordón sanitario al PP y fue la primera vez que se excluía a un partido democrático. ERC y PSC gobiernan en más de 40 ayuntamientos catalanes y esto es solo una operación de maquillaje a ver si Illa engaña a algún incauto, porque Iceta ya no engaña a nadie".

Alejandro Fernández ha recordado que Illa ya tuvo la ocasión de demostrar su constitucionalismo cuando Albiol ganó en Badalona y decidió pactar con el independentismo: "Cuando Illa era secretario de organización del PSC yo intenté llegar a acuerdos con él para el ayuntamiento de Badalona y él acabó pactando con ERC y con la CUP".

Fernández ha avisado del riesgo que supone que el constitucionalismo se quede en casa y los independentistas vayan a votar: !Yo voy a ir a votar y voy a votar con mi familia. Si la sociedad española acude a votar en masa no habrá 50% independentista. Pero el separatismo nunca ha necesitado ese 50% para autodenominarse mayoría. En 2017 dieron un golpe con el 46% del voto. No creo que vayan a reeditar eso. Su estrategia es erosionar la Monarquía, introducir en el los temas del día la autodeterminación, la amnistía o hablar de presos políticos. Todo con la complicidad del PSOE".

El candidato del PP no cree que la vuelta de Bárcenas al foco mediático vaya a perjudicar sus opciones: "El electorado sabe diferenciar el pasado del futuro. Yo soy presidente del PP de Cataluña. Y en Cataluña cuando te haces de las NNGG del PP, es por algo especial. Si lo que quieres es el poder, te haces de Convergència o te haces del PSC, que son los que han mandado aquí toda la vida. Si entras en el PP de Cataluña es por vocación. Y Bárcenas nos produce un rechazo indescriptible".

El PP, la llave para el cambio

Alejandro Fernández ha asegurado que un PP fuerte es la única garantía de cambio en Cataluña: "Yo quiero que seamos capaces de alcanzar una mayoría alternativa y si el PP tiene la llave habrá alternancia. Cuando el PP tuvo la llave en el País Vasco hubo alternancia, cuando la ha tenido en Andalucía ha habido alternancia. Yo asumo como un orgullo el legado de nuestro partido al servicio de España, pero también hago autocrítica. El PP pasó una etapa difícil en Cataluña y ahora creo que vamos a crecer y que hay un proyecto sólido".

Fernández ha evitado pronunciarse directamente sobre las palabras de Pablo Casado acerca del 1 de octubre, unas palabras que, considera, se han manipulado: "El 1 de octubre fue un día muy triste. Me gusta recordar las palabras del Rey. Esa votación nunca se debió haber realizado y se han manipulado las palabras de Pablo Casado".

Fernández ha asegurado que no apoyarán un gobierno de Illa sustentado por ERC: "No vamos a apoyar un tripartito con Illa y ERC. Nosotros lo que queremos es tener la llave, y que el tripartito con ERC no dé los números ni tampoco a los independentistas. Ha habido otras fuerzas constitucionalistas que hicieron bien las cosas, pero cuando tuvieron la oportunidad se fueron a Madrid, y estoy hablando de Ciudadanos. Cataluña necesita una alternancia y esa llega del Partido Popular".

También ha criticado a fuerzas como Vox, que ponen en duda el apoyo del PP a la Policía y la Guardia Civil: "Hay una sintonía entre lo que dice Feijóo y Pablo Casado. A estas alturas poner en duda el compromiso del PP con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuando fuimos los únicos que les dimos apoyo, cuando otros que hoy hablan ni aparecieron aquellos días...no tiene sentido".

Decepción con Illa

Alejandro Fernández se ha mostrado muy decepcionado con el candidato socialista Salvador Illa y con su negativa a hacerse una prueba de coronavirus antes del debate de TV3: "A mí me ha producido una indignación y una decepción en lo personal el rechazo de Illa a hacerse la PCR. Nosotros tenemos que dar ejemplo. Los gobiernos han exigido a la sociedad sacrificios enormes. Y el día que Illa tiene que hacer un sacrificio se niegue, me parece una vergüenza. La manera más sencilla de desmentir esto es hacerse la prueba. Que el exministro de Sanidad tenga este comportamiento demuestra hasta qué punto la operación Illa es una operación de márketing".

"Hemos descubierto una cara arrogante y prepotente en Illa. Es un gestor incompetente y además no es esa persona cordial que algunos quieren vendernos".