José Ballesta, el alcalde de Murcia, ha sido entrevistado este martes en 'Herrera en COPE' tras la moción de censura contra él que han presentado el PSOE y Cs y que se debatirá el próximo jueves. Según ha dicho, estas dos formaciones, junto con Podemos, se mantienen unidas, por lo que previsiblemente prosperará.

Los cuatro ediles de Cs “estaban en el Gobierno con nosotros y de manera sorpresiva se decide presentar la moción de censura”, ha dicho el alcalde del PP. Una situación que lo “ha rejuvenecido” porque creía que su “capacidad de sorpresa” estaba amortizada.

En lo que respecta a las acusaciones de corrupción vertidas por Inés Arrimadas contra el Ayuntamiento de Murcia, el alcalde ha dicho que no hay causas abiertas. “No hay ningún proceso judicial, ya no penal, sino ni siquiera administrativo abierto en este momento. No existe ningún imputado en el gobierno municipal y después de la trayectoria que uno lleva, habiendo pasado por tantos sitios y jamás haber tenido el más mínimo conflicto con la justicia, no iba yo ahora a caer en eso”, se he defendido Ballesta.

A juicio del alcalde, la acusación por corrupción del PSOE y de Cs para justificar la moción está “vacía” porque se debe a la 'Operación Moncloa' organizada en los “despachos” de la Presidencia del Gobierno de la nación para “iniciar una operación que a unos les interesa para reubicarse en el mapa político y a otros en virtud de las confrontaciones que se dan en el seno del Gobierno para dar una imagen de moderación y diseñan la Operación Moncloa”, ha dicho Ballesta, que la ha calificado como “operación estratégica”.

En lo que respecta al mensaje del secretario general del PSOE de Murcia, Diego Conesa, llamando a su equipo a “estirar el chicle de la corrupción”, el alcalde ha dicho que denota “este tacticismo político llevado a su máximo extremo”.

“La imagen que se está dando de la política y de los políticos es de una pérdida de credibilidad todavía mayor. La confianza es como el agua, si se derrama luego es muy difícil recuperarla”, ha declarado José Ballesta.

El todavía alcalde ha dicho que cuando deje la Alcaldía se dedicará a sus “paraísos perdidos”, en referencia a su labor como catedrático universitario. “Creo que es muy dilatada mi etapa en la actividad pública”, ha dicho Ballesta, que no cree así que se presente a las próximas elecciones municipales.