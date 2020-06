Alberto Herrera desvela una de las novedades de la próxima temporada de "Herrera en COPE"

Alberto Herrera, presentador del programa "Área 27" en RockFM y colaborador en "Herrera en COPE", se ha tomado este lunes un café virtual con siete de sus oyentes. Los seguidores de ambos espacios han aprovechado la oportunidad para preguntarle por su amor por la radio, sus ideas políticas y, por supuesto, sobre su gran pasión: la música. Por si fuera poco, Alberto ha dado una exclusiva: ¡la próxima temporada estará todos los días en el programa junto a su padre! "El año que viene estaré diariamente en 'Herrera en COPE'. Poco a poco espero ir evolucionando y cogiendo más protagonismo si la casa quiere. Es algo que me gusta mucho y es para lo que estoy trabajando", ha anunciado.

El hijo de Carlos Herrera también asegura sentirse cada vez más cómodo haciendo radio. "La primera vez que tuve contacto con la radio fue cuando mi padre estuvo en otra emisora. Yo era muy pequeño y es algo que me gustó. Pero también sentí la necesidad de verme realizado por mí mismo en otras áreas, por lo que estudié empresariales y marketing. De hecho, mientras estuve en la carrera jamás pensé que estaría trabajando en la radio. Hace dos años o tres, a raíz de una cosa que hice con Maria José Navarro, mi padre me dijo que si quería colaborar con una sección musical en su programa. Y eso fue lo que me enganchó. Hoy me siento muy cómodo delante del micrófono y aprendo mucho. Sólo veo ventajas a este trabajo", ha asegurado. De hecho, su padre no le dio ningún consejo sobre cómo debía hablar ante el micrófono. "Me dijo que yo solo me daría cuenta de lo que hacía bien y lo que hacía mal", ha señalado.

Alberto lleva muy bien la fama y no niega el saludo o el abrazo a quien le reconoce por la calle. "Cada vez que me reconoce alguien lo agradezco muchísimo. Si hay alguien feliz de verte y de escucharte porque comparte aficiones contigo, tienes que estar agradecido. Mi padre también piensa lo mismo. Aunque tengas un mal día, si alguien tiene ilusión en saludarte debes prestarte a ello", ha contado.

El joven ha hablado muy bien de todos sus compañeros, con los cuales aprende todos los días. Aunque, sin duda, sus palabras más bonitas han sido para María José Navarro. "Es la persona que más me ayuda. Es muy especial y hablamos constantemente. Yo he tenido pocas novias pero con ninguna he tenido esa relación de confianza y de quererla tanto", ha confesado.

Durante la hora de café, Alberto también ha hablado sobre su familia. Sobre su hermana Rocío ha dicho entre risa que se hizo del Sevilla "sólo para joder". Pero ante el derbi de este jueves, Alberto confía en una victoria bética (1-2). Con su padre reconoce tener un "pique sano" por la música. "No todo lo que sé me lo ha enseñado mi padre, pero todo lo que sé es gracias a él porque me ha hecho amar la música desde pequeño", ha dicho.

Por último, Alberto ha hablado sobre política aunque de forma muy superficial. "Sobre política no me suelo pronunciar mucho. No me gusta etiquetarme como de "izquierdas" o de "derechas". La forma en la que se está encajonando ambas ideologías me parece muy peligrosa. Yo me considero liberal pero abrazo muchas cosas del progresismo", ha concluido.