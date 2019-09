Ainhoa Arteta: "Están calumniando a Plácido Domingo sin pruebas"

La soprano Ainhoa Arteta ha vuelto a defender este lunes el nombre y la trayectoria profesional de Plácido Domingo tras las acusaciones de abusos sexuales contra el tenor español por parte de nueve mujeres. Sobre el que fuera su compañero en múltiples escenarios a lo largo de toda su carrera, Arteta ha asegurado este lunes en "Herrera en COPE" que su trato con ella siempre ha sido "más que correcto".

"Yo he compartido muchos conciertos con Plácido. Incluso hemos pasado mucho tiempo a solas. Por eso me resulta difícil pensar que, si no ha habido un consentimiento, este hombre haya ido más allá. Si fuera así, se me caería un gran mito", ha dicho. Además ha lamentado que se le esté calumniando sin pruebas. "Cuando empecé mi carrera me estuvo ayudando y es una máxima que siempre ha seguido con los jóvenes que empiezan sus carreras. ¿Por qué no nos podemos fijar en estos hechos probados y sí hacerlo en cosas no probadas y que pueden hacer un daño irreparable en lo profesional y lo personal?", se ha preguntado.

La soprano no ha podido hablar con el tenor desde que saltara el escándalo, pero sabe que Plácido Domingo lo está pasando mal. "Suerte que tiene a su lado a Marta (su esposa), que es un pilar fundamental en su vida", ha añadido.

Arteta, que ha reconocido que fue víctima de una agresión sexual en Nueva York, admite que ahora reacciona "de forma agresiva" ante cualquier insinuación. "Suelto un tortazo y lo que haga falta. Entiendo que haya mujeres que no puedan defenderse y voy a muerte con ellas, porque todos los seres humanos tenemos derecho a que se nos respete. En todos los ámbitos. Y el que pasa esa raya, deja de ser una persona afable", ha dicho.

La soprano interpretará a Elisabetta de Valois en el "Don Carlo" que se representará el próximo mes de en el Teatro Real de Madrid. Antes, publicará un nuevo álbum titulado "La otra orilla" junto a un documental grabado en La Habana. Ante Carlos Herrera, Arteta ha asegurado que todo el mundo debería cantar porque es algo "que necesita el cuerpo". "Yo cuando canto expreso mi interior, sean alegrías o tristezas. Y es muy sano. Una persona que no canta no se cuida. Hay que expresar lo que llevamos dentro", ha sentenciado.