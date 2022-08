Agricultores y ganaderos advierten de la situación que viene: "Vayan acostumbrándose a tomar leche en polvo"

Galicia, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Cataluña o Navarra ya sufren por la falta de agua. La reserva cae al 39%, el menor porcentaje desde la gran escasez de 1995. Casi 27 años tenemos que remontarnos para encontrar datos peores en cuanto a la sequía se refiere.

Las altas temperaturas y la ausencia de lluvias da el resultado de una evaporización más rápida, y por lo tanto sequía. Según los datos se ha perdido el 85% de la cosecha de la aceituna por culpa de esta sequía.

En 'Herrera en COPE' ha estado Antonio, un agricultor de Almendralejo en Extremadura: "La campaña está totalmente perdida, es desastroso, yo no voy a recoger nada de cosecha este año".

Respecto a las altas temperaturas dice Antonio: "El campo noo está preparado para este calor, el olivo en Badajoz se va a perder porque no es rentable, año a año está empeorando. La merma ha sido de un 40%, el calor ha afectado mucho. Cada año se adelanta más, a finales de julio empezamos."

Por otro lado, está Roberto López, ganadero y portavoz de Agromuralla, sobre el dato de las 800 granjas cerradas en los últimos meses: "Más allá de lo que piense la gente, las vacas no dan leche, las vacas tienen que ordeñarse y eso lo hacen los ganaderos, y si estos tienen que cerrar sus granjas, pues no hay leche, pero los que gobiernan no hacen nada."

Sobre el calor de este verano: "Gravemente, las tres olas de calor han provocado una caída de producción enorme, no tenemos agua para riego y la producción de forrajes se está viendo afectada, y es un problema que va a más cada año."

"Quien manda son las grandes industrias, no quiere pagar por encima de los costes de producción y llevan años atacando a nuestro sector".

Lanza un mensaje preocupante para el futuro: "La gente que está rondando los 60 años está cerrando toda, el poco relevo generacional no quiere seguir con un negocio ruinoso.Hay que tomar decisiones ya. Vayan acostumbrándose a tomar leche en polvo, unos polvitos con un poco de agua, leche líquida no va a quedar".