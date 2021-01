La Agencia Española de Medicamentos: "No sabemos si estar vacunado impide que se transmita la covid"

María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, ha sido entrevistada este martes en 'Herrera en COPE, donde se ha pronunciado sobre los retrasos en la campaña de vacunación contra la covid. Aunque ha dicho que pensaba que la primera semana iba a haber un ritmo más rápido, los países del entorno europeo también están sufriendo cierto retraso, algo que quizás se deba a las festividades. "Veremos cómo funciona esta semana. Si el ritmo es bueno igual se nos quita este mal sabor de boca", ha dicho.

La experta ha explicado que este lunes a la tarde la Agencia Europea del Medicamento aplazó al miércoles su evaluación sobre la vacuna de Moderna. "La compañía se ha comprometido a tener disponibles dosis después de la autorización", de modo que pocos días después del 6 de enero podrían estar llegando a España, aunque de momento tiene pocas dosis disponibles. Empezaría a aumentar su disponibilidad en la "última semana de febrero". En el caso de la vacuna de AstraZeneka, su evaluación resulta "más laboriosa", por lo que habría que esperar a "mediados de enero" para conocer los resultados.

En cualquier caso, Lamas ha asegurado que la seguridad de las vacunas, aunque pueden no tener la misma eficacia, estará "garantizada". En este sentido, ha explicado qué son las vacunas con tecnología de ARN mensajero, la técnica de la vacuna de Pfizer. Esta se caracteriza porque en lugar de introducir en el organismo un patógeno atenuado para que nuestro organismo reaccione y desarrolle defensas frente al invasor, el ARN proporciona las instrucciones para que sea nuestro propio organismo el que produzca el antígeno. "Después de los ensayos clínicos -de los diferentes tipos de vacunas-, no vamos a tener autorización de las agencias si no tenemos seguridad", ha insistido.

No obstante, "que una persona reciba una dosis de la vacuna no tiene garantizada su protección; que reciba las dos dosis, podemos esperar que disminuya la posibilidad de que tenga la enfermedad de covid. No sabemos, y hay que esperar para averiguarlo, si el hecho de estar vacunado con las dos dosis impide que se transmita la enfermedad. Y en todo caso, siempre hay un porcentaje de fallo vacunal: personas que reciben la vacuna y no responden y pueden infectarse". Por ello, la experta ha dicho que "hay que tener mucho cuidado hasta que no se alcance la inmunidad de grupo".

En cualquier caso, Lamas ha explicado que habrá que vacunarse con el medicamente que indique Salud Pública. Y ha dicho que desea que las autiridades llamen cuanto antes a sus padres para recibir la vacuna. "Va a haber vacunas más adecuadas para unos entornos u otros", ha manifestado.