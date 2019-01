Afectada por la avería del tren de Extremadura: "Parecíamos una carga que soltaron y búscate la vida"

Elena, uno de los 160 pasajeros del tren que une Extremadura con Madrid, ha contado en 'Herrera en COPE' la odisea que vivieron ayer cuando el ferrocarril se averiaba en Navalmoral de la Mata.

Elena montaba en el tren en Montijo a las 17.40 de la tarde y llegaba a su casa en Madrid a las 4.30 de la madrugada ya de este 2 de enero, once horas después.

"Desde que nos subimos al tren notamos que iba fallando, en Mérida ya falló, hacía cosas raras, frenaba, las luces fallaban... y cuando llega a Navalmoral de la Mata es cuando ya nos quedamos a oscuras, eran ya las ocho de la tarde, la gente entra en pánico y es cuando lo arreglan, pero tres, cuatro kilómetros después es cuando se para y ya no estábamos en la estación, era el campo. Abrieron las puertas para que se pudiera respirar y nos estábamos congelando. Había mucha gente mayor y lo peor era la resignación, el decir y oir, esto es lo que nos espera" cuenta Elena que añade "eso me da muchísima rabia, porque no nos merecemos ese trato".

Elena coge este tren tres veces al año y había vivido algún que otro incidente, como trenes ardiendo, "pero ninguno como este. Nunca imaginé que iba a llegar a las cuatro de la mañana a mi casa".

Ya de madrugada les recogieron autobuses a los que venían directos a Madrid, "entonces nos soltaron en Atocha y aquello fue brutal a dos grados una cola inmensa esperando taxi".

En plena oscuridad y a 4° grados pic.twitter.com/4G5jF3lhON — La niña rara (@eleux_) 1 de enero de 2019

"Me sentí como una carga, nos soltaron y búscate la vida" lamenta Elena que no culpa al maquinista y los revisores, "la gente cargó contra ellos, pero ellos no son los culpables".

Esta joven que pagó 30 euros por el billete al contar con carné joven, va a reclamar no tanto el importe del billete, "que es lo de menos, sino lo que tuvimos que pasar y las horas de sueño que hemos perdido". No podemos olvidar que en un trayecto de 400 kilómetros tardaron 11 horas, ni más ni menos.