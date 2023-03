El abogado Javier Franch, sobre las llamadas comerciales: “Tenemos derecho a salir de esas listas molestas"

¿Alguna vez te has parado a pensar el rastro que dejamos en Internet tras nuestro paso? Javier Franch Fleta es abogado y CEO de Honoralia. Trabaja en un despacho especializado en la práctica del derecho al olvido y la reputación online. Y es que, a veces no somos consistentes de lo que publicamos:“Debemos cuidar nuestra imagen, aunque muchas veces no dependa de nosotros”.

Últimamente hay un caso que nos está afectando a todos, que puede resultar anecdótico, pero es molesto y nos desconcierta. Te estoy hablando de las famosas llamadas de ofertas que recibimos en nuestro teléfono cada dos por tres: “Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos a salir de esas listas tan molestas”. Con la lista Robinson conseguimos que ya no nos dejen de hacer esas llamadas comerciales: “Sí funciona, aunque no con la rapidez que esperamos”.

Francia y España están entre los países con más solicitudes de derecho al olvido. “A nivel europeo tenemos una suerte que no lo tienen otros países del mundo. El derecho del olvido unicamente es aplicable a la Unión Europea”.Los bares reciben muchas críticas, algunas desmedidas, en algunas valoraciones. Es un caso en el que existe un conflicto de derechos: el del olvido y el de la libertad de expresión del cliente. Además, Franch Fleta ha explicado en 'Herrera en COPE' que“borrar las reseñas de los restaurantes conlleva una dificultad”.