Abascal garantiza en COPE su apoyo a Ayuso "para evitar que la izquierda gobierne Madrid"

El presidente de VOX, Santiago Abascal, ha garantizado este martes su apoyo a Isabel Díaz Ayuso en el caso de que sus votos sean necesarios "para evitar que la izquierda entre en el Gobierno de la Comunidad de Madrid". En una entrevista en el programa "Herrera en COPE", el líder de la formación asegura que su "función social" es evitar dicho escenario y que no se van a equivocar "de enemigo". "Ayuso ha encontrado en Rocío Monasterio una lealtad que no ha encontrado en su propio gobierno y ni siquiera en su propio partido", ha dicho. Abascal ha destacado que la actual presidenta de la región "ha demostrado bastante independencia enfrentándose al Gobierno con mucha más claridad que la dirección nacional de su partido".

Pese a todo, el presidente de Vox ha señalado que el programa de su partido es "muy diferente" al del PP. "Nosotros queremos detener el despilfarro político, reducir a la mitad el parlamento, quitar consejerías y acabar con estructuras ineficientes que no den una respuesta directa a los ciudadanos... Somos algo más aventurados y osados en los recortes", explica.

Abascal tampoco ha dudado en admitir que no mantiene ningún tipo de relación con Pablo Casado. Pero eso no será obstáculo para alcanzar acuerdos políticos entre ambos líderes. "Hace meses que no hablo con Pablo Casado, pero eso no tiene ninguna consecuencia política. Nuestra relación personal no es importante porque vamos a actuar con toda responsabilidad. Y el día que nos llame para tener un diálogo político, atenderemos y llegaremos a un acuerdo. (...) Si Ayuso depende de nuestros votos, evitaremos que la izquierda entre en la Comunidad de Madrid. Espero que si algún día nosotros dependemos de su voto, ellos hagan lo mismo", ha comentado.

ABASCAL: "IGLESIAS HA TENSIONADO LA CONVIVENCIA ENTRE ESPAÑOLES"

El líder de Vox no se cree a Ángel Gabilondo cuando asegura que no pactará con Iglesias. "Yo no puedo creer a un representante del PSOE cuando habla. Dicen una cosa y hacen la contraria. El Gobierno presidido por Sánchez es un gobierno ilegítimo porque compareció ante los españoles diciendo que no pactaría con los comunistas o separatistas y es exactamente lo que ha hecho. ¿Hasta qué punto podemos normalizar que los políticos mientan a los electores? Confiar en las palabras de alguien del PSOE es una torpeza, como hacerlo de alguien de Cs", explica. Sobre Iglesias, Abascal acusa al candidato de Podemos de "tensionar" de forma constante la convivencia entre españoles. "Han estado detrás de todas las agresiones contra Vox en las campañas y ahora dice que viene a salvar Madrid de un supuesto fascismo. Uno de los peores personajes del Gobierno ha salido de él, aunque la principal responsabilidad sigue siendo de Pedro Sánchez", cuenta.

De hecho, Abascal asegura que Vox está trabajando para que el Gobierno de Sánchez se siente en el banquillo para responder "por la gestión de la pandemia, las vacunas perdidas o el dinero entregado a una aerolínea de Venezuela". "Vamos a esforzarnos hasta el final para que los tribunales arrojen algún día algo de luz sobre la verdad de lo que está haciendo este Gobierno", detalla.

Por último, Abascal ha defendido la abstención que permitió al Gobierno tener el control total de los fondos europeos destinados a paliar los efectos de la pandemia. "Gracias a nuestra abstención, evitamos un chantaje de ERC al Gobierno antes de unas elecciones catalanas y a todos los españoles. Creo que hicimos lo correcto", ha concluido.