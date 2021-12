¿Por qué algunos sanitarios han decidido no vacunarse?

La situación del coronavirus se descontrola en España a las puertas de la Navidad. Las Comunidades Autónomas intentan ponerle freno, como pueden, a este incremento de los contagios. La última medida que se ha aprobado en este sentido ha sido en Baleares. En las islas, a partir de este sábado, se va a obligar a todos los sanitarios a presentar su certificado COVID para poder trabajar. En caso de no haberlo hecho, tendrán que presentar tres pruebas negativas cada semana. Dos de ellas, además, tendrán que ser PCR.

Esta es una iniciativa pionera en España que de momento no han copiado en otras CC.AA, pero en Europa países como Alemania o Italia ya lo han aplicado. Las cifras son claras: un 7% de los cerca de 900.000 sanitarios que tiene España aún no se han vacunado o no tienen la pauta completa. Esto supone que unos 77.000 trabajadores de la Sanidad en España no han recibido las correspondientes dosis de la vauna. Es un porcentaje bajo, pero más bajo está aún en Baleares. Allí, solo el 4,5% no están vacunados. En total, unos 2.000 sanitarios, de los cuales 500 están en primera línea. Todos ellos tendrán que rascarse el bolsillo a partir de mañana para que se les permita trabajar, en caso de que sigan en su empeño de no querer vacunarse.

La Justicia avala esta medida porque, según dictamina, los sanitarios "son un colectivo profesional que ejerce una función esencial en la sociedad". Y eso "les sitúa en la primera línea de combate frente a la pandemia". La decisión de no vacunarse, dicen, "es respetable y forma parte del derecho fundamental de la libertad de las personas", aunque "esa libertad debe co-existir con el derecho a la vida y a la salud de los demás". Es decir, además de su vida en el hospital, tienen su vida fuera y, por tanto, pueden ser un foco de contagio.

Y, dentro de ese derecho fundamental de la libertad de las personas a no vacunarse, ¿cuáles son los motivos científicos que llevan a los sanitarios a no hacerlo? Nos responde uno de estos sanitarios que ha decidido no vacunarse. Se llama Luis Miguel Benito y trabaja en el Hospital de El Escorial, en Madrid. Según él, no hay mejor vacuna que el hecho de haber pasado la enfermedad. "Sin necesidad de vacuna, la humanidad ha sobrevivido a pestes o epidemias porque se inmunizó. No es imprescindible una vacunación para adquirir inmunidad. Merck se retiró de la búsqueda de una vacuna porque señaló que no iban a conseguir una vacuna que lograra una mejor inmunización que haber pasado la enfermedad", cuenta a COPE.

Miguel Lázaro, médico y presidente del sindicato médico de Baleares, cree que la medida adoptada por el Govern balear señala a los sanitarios que no se vacunan. "Creo que esto vuelve a estigmatizar al sistema sanitario. ¿Por qué no se señala a los profesores que enseñan y cuidan a nuestros hijos? ¿Por qué no les obligan a enseñar el pasaporte sanitario a quienes visitan un centro sanitario?", se pregunta en COPE. Además, lamenta que no haya una norma global para todo el país. "Hay 17 medidas diferentes porque el Gobierno no ha querido legislar al respecto", ha dicho.

Pese a ese 'señalamiento', Lázaro apuesta por la vacunación y dice no entender esta postura entre sus 'colegas' de profesión. "Me cuesta entender que un médico no se vacune porque se están comiendo una realidad durísima. El impacto emocional del covid en el equipo de las UCI ha sido impresionante. ¿Cómo es posible que un médico no se vacune con la que está cayendo? Hay que hacer pedagogía positiva con respecto a las vacunas", ha dicho.