"José Luis Rodríguez Zapatero pertenece a una asociación que tiende puentes con China pero, en la práctica, actúa como un lobby y coincide con un volantazo de España respecto a Pekín"

La comparecencia del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ha servido, según el periodista Antonio Naranjo, para abrir una nueva vía que va más allá del rescate de Plus Ultra. En la sección 'Mr. Dato' del programa 'Herrera en COPE' con Carlos Herrera, Naranjo ha señalado que el foco debe ponerse ahora en los negocios de Zapatero y, en concreto, en sus relaciones con China.

Para el colaborador de COPE, el expresidente "intentó el imposible" de justificar el rescate de Plus Ultra. Según Naranjo, es increíble que "una empresa sin actividad de recién creación, sin empleados y sin otros clientes, consiguió intermediar para un rescate totalmente innecesario y con sombras de fraudulento".

El 'hilo chino' y el coche eléctrico

Naranjo ha afirmado que "se ha abierto definitivamente el melón de los negocios de Zapatero en general". Más allá de Venezuela, donde el expresidente ha negado tener negocios con el gobierno, el periodista apunta directamente a China. Zapatero, explica, "pertenece a una asociación de que tiende puentes, teóricamente, con China, pero en la práctica actúa como un lobby".

Este vínculo coincide, según Naranjo, con un "claro volantazo del gobierno de España" en sus relaciones con el país asiático. El ejemplo más claro, reitera, es que "mientras en Bruselas se hacía un canto a favor del coche eléctrico europeo y se reconvertía el sector, Pedro Sánchez se iba a China a defender que la importación de coches eléctricos chinos [...] no tuviera unos aranceles muy altos, lo cual probablemente dañaba a ese sector". Por todo ello, el periodista considera que es clave investigar esta conexión y ha sentenciado: "creo que hay que seguir tirando del hilo chino".

Zapatero se defiende: "relación cero" con Aldama

Durante su comparecencia, citado por el PP, José Luis Rodríguez Zapatero ha negado "en absoluto" haber tenido algo que ver o haber sido el facilitador del rescate de la aerolínea Plus Ultra. Además, ha subrayado que su relación con Víctor de Aldama, comisionista investigado en el caso Koldo, fue "cero", ya que solo coincidieron una vez en un vuelo y no volvieron a tener contacto.

El expresidente ha explicado que cobró aproximadamente 70.000 euros brutos al año como consultor para Análisis Relevante, que tenía como cliente a Plus Ultra. Este acuerdo, ha añadido, incluía el apoyo de sus hijas en labores de comunicación, a través de una "pequeña empresa" que, ha recalcado, nunca ha tenido contratos con la administración pública "por seriedad".

EFE Zapatero en un momento de su comparecencia en la comisión Koldo del Senado

Ni mina de oro ni cobros de Venezuela

Respecto a sus vínculos con Venezuela, Zapatero ha insistido en que nunca ha cobrado por sus trabajos de intermediación y que las "miles de horas" dedicadas "al diálogo" han sido "pro bono". Para desmentir una información que apuntaba a que habría recibido una mina de oro del régimen de Maduro, ha leído una carta del exjefe de inteligencia Hugo 'El Pollo' Carvajal que lo negaba, enfatizando irónicamente: "La mina de oro, aquí está la mina de oro".

Zapatero también ha ironizado sobre su desconocimiento del 'Delcygate', afirmando que cuando la vicepresidenta venezolana aterrizó en Barajas él estaba "seguramente en mi casa viendo una serie con mi mujer". El expresidente ha concluido su intervención inicial protestando por haber sido convocado "con urgencia y sin motivación", alegando que vulnera la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la presunción de inocencia extraprocesal.