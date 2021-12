Herrera, tras las palabras de Díaz: “El Gobierno lo sabía y mintió, y animó a la gente a ir de manifestación"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es el día 3, ya es el día 3, ya es el día 3, es el día 3, 3 de diciembre y es viernes o sea que lo tiene todo para ser malaje, pero muy malaje, además, porque es que es el inicio de un puente que veremos cómo se lo toma cada uno. Pero sí un puente que va a permitir, al menos el lunes, el ser festivo el día de la Constitución salir a la carretera, toda llamada la prudencia es poca, y parece ser según los datos que estima la DGT que yo no sé cómo lo sabe, pero bueno, dice que lo sabe, va a haber casi nueve millones de desplazamientos. Eso es un poco más que el año pasado, bueno ya sabemos lo que eso significa, si hay aglomeración, si nos vamos a ver más, si nos vamos a dar más abrazos, más contactos, más contagios… por lo tanto, más incidencia. Y como ahora tenemos por aquí, porque ya se ha registrado el primer caso en España de transmisión interna del famoso ómicron, que contagia que no te quiero ni contar, pues oiga, seguramente cuando lleguemos a ese momento a lo que llegaremos es a encontrarnos -cuando digo llegamos a ese momento será al próximo lunes- las cifras se estarán más o menos disparadas. Ya sabemos a lo que nos arriesgamos. Estarán más o menos disparadas, y entre todos pues bueno… Veremos como a todo eso le ponemos ordina porque, efectivamente, estamos ante un bicho, estamos ante un bicho que lo que realiza o lo que tiene es una cintura extraordinaria para colocarse por todas partes, pero cuyo grado de letalidad es parecido al de los demás, es decir, hasta ahora las variantes lo que nos han ido sorprendiendo han sido en capacidad de regate, pero no en capacidad letal, que es lo que dicen los expertos. Lo cual no quiere decir que tengamos que bajar la guardia ni nada parecido porque nos encontraríamos ante situaciones ciertamente no deseables.













LA MENTIRA DE YOLANDA DÍAZ Y EL GOBIERNO CON LA PANDEMIA ENTES DEL 8-M





Pero, la novedad de este día de hoy, luego le doy algunas cifras de la pandemia para recordar exactamente dónde estamos, qué es lo que como hemos hecho, de dónde venimos, cómo hemos pasado este año y esas cosas que a lo mejor a algunos, a algunos se le pasan o no las tiene demasiado en cuenta cuando habla de la realidad de las cosas.

Pero antes, es que es inevitable hablar de la vicepresidenta comunista Yolanda Díaz, que está tan lanzada al estrellato, tan lanzada al estrellato que ayer se metió ella y el Gobierno al que pertenece en un charco considerable, considerable. Se fue a la radio de un amiguete a explicar lo estupenda que es, que fashion y que transversal y que… palabras de moda todas, todas las palabras de moda que esto a los progres de la tontería les entusiasman: sostenible, resiliencia… todas estas cosas. Bueno, pues iba a contar como su proyecto político aspira a superar al PSOE, que los partidos políticos ya cansan a la gente ¿no?, toda esa farfolla y de repente, entonces, lanzada en el autobombo se quiso poner una medalla más, ella es tan lista, tan lista. tan lista… que avisó de la gravedad del covid y el resto del Gobierno la llamó alarmista. Y va, y lo cuenta.

Eso, en sí mismo, es ya una deslealtad al Gobierno del que todavía forma parte. En segundo lugar, es una muestra de escasos escrúpulos políticos, porque lo que correspondería ante una desautorización por un asunto tan grave, sería que Yolanda hubiera dimitido entonces, si no lo hizo. De hecho, la propia Yolanda dijo en público que no había motivos para la alarma.

¿No está pasando nada? A los dos días os contagiasteis todas, bueno tú no porque no fuiste a la manifestación. Vamos a ver, es una confesión de parte de la responsabilidad del Gobierno, de la pésima gestión de la pandemia. Lo sabían… y mintieron y animaron a la gente a salir de manifestación. Lo sabían y Fernando Simóndecía que aquí no habrá más que 1 o 2 casos, como para seguir haciendo caso a este individuo. Han pasado casi dos años de todo aquello, pero no se nos ha olvidado. Tampoco ha habido una investigación digna de ese nombre, y es posible que no la haya nunca porque la mayoría Frankenstein del Congreso ha convertido a este gobierno en el menos controlado, el menos responsable de la historia de España. Y luego dicen, no, es que la oposición ha bombardeado nuestra… Pero, vamos a ver, cantamañanas.

Si la oposición os ha dado un año de estado de alarma sin necesidad de ir al Congreso a dar ninguna cuenta de nada, para que hicierais lo que os diera la gana. ¿Oposición? ¿Qué oposición? En otros países hubieras notado tú una buena posición. Es la confesión, ya les digo, del gobierno que peor ha gestionado la pandemia, el que ha llevado a la mayor caída de la economía del país, el que está más tardando en salir de la crisis -por buenos que sean los datos de ayer- y el que más se ha desatendido de la gestión cuando vio las complicaciones de la pandemia. Y de hecho, en eso sigue, en pasar la pelota a las comunidades autónomas ante la nueva variante ómicron. Esta nueva ola nos ha pillado con una altísima tasa de vacunación y gracias a ello las consecuencias apenas se están notando.

Y también se nota que me España vivimos de otra manera el debate sobre la obligatoriedad de vacunarse o no. Fíjense, en Alemania se están planteando un semiconfinamiento de aquellas personas que se nieguen a van a vacunarse. Y ahora nosotros nos vamos a desplazar sí o no, o se van a desplazar otros y van a venir donde estamos Así que vamos con nuestro pasaporte covid, y si no lo tiene porque no se ha querido vacunar asuma que en algunos lugares no se le va a permitir entrar. Está a tiempo de vacunarse, hay vacunas suficientes para todos.









INVESTIGACIÓN A DON JUAN CARLOS I





Y la Fiscalía, cómo no, bueno las apuestas a ver había 50 – 50, porque había quien decía harán un texto muy duro, pero luego cerrará la investigación sobre el Rey Don Juan Carlos. No, no, no. Pudiendo prorrogarla seis meses más, prorrogar una investigación que saben, saben perfectamente que tienen que archivar porque llevan meses y meses investigando y no le han encontrado nada. Pero el caso es seguir filtrando, seguir haciendo como se investiga sin encontrar nada, que es la especialidad de este atajo, de esta golfería en forma de Fiscalía. Prolongar los casos para perjudicar a las personas. Total, es pólvora del Rey, a mí me pagan y yo cobro el sueldo igual y, esto es a costa del Estado. Esto no lo digo yo, lo dice uno de sus miembros, el fiscal Stampa, al denunciar la arbitrariedad con la que se le ha tratado a él para impedir que pudiera acceder a una vacante en la Fiscalía Anticorrupción . ¿Queda algún atisbo de decencia por ahí, por la Fiscalía? Hola ¿qué tal? Son las 8 y 10 de la mañana, ¿queda algo por ahí? O ya no queda nada