Herrera: «Ni la tercera ola ni la nevada ha alterado a Iglesias, que ha estado viendo series en su chalet»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ahí lo tienen. ¿El qué? El 1 de febrero. ¿No querían que acabara enero? Pues tienen ahí el 1 de febrero. ¿Y cambiar significa algo? Evidentemente no, el día es igual de fastidiado que el de ayer, por no decir otra palabra, y el de mañana seguramente será parecido al de hoy. ¿Y usted por aquello de ser lunes, que tanto le gustan los lunes, no tiene algo agradable, alguna esperanza a la que nos agarremos para ver si esto empieza a acabarse? Sí, hombre, vamos a ver, a trompicones, pero esperemos que la cosa empiece a virar en la buena dirección. ¿Por qué? Porque detectamos que hay algunas noticias positivas imperfectas, pero bueno, algo de positivas.