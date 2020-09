Herrera, sobre la sedición: "«Sánchez le despeja el camino a los golpistas para el próximo intento»

Ya son las 8 de la mañana, es 24 de septiembre, un día que en buena parte de la península va a ver cómo llueve, por lo menos un poco, cielos nubosos, no en el Sur, tampoco en Baleares, en Canarias, en ciudades autónomas. Así andamos en este día de hoy, en este jueves en el que hay mucha tela que cortar, aunque lo fundamental afecte a la salud y a la economía. Miren, de la pandemia, ¿tiene usted algo nuevo? Pues tengo 130 fallecidos más. Es verdad, son 11 menos que el día anterior, pero es una cifra que sigue poniendo los pelos de punta. En la última semana han muerto en España 517 personas por culpa de esta pandemia a la que no se le ve ahora mismo ni la cúspide ni el doblegamiento de la curva ni ninguna de esas cosas más allá de echarle la culpa a Madrid y de hacer las cuentas que ustedes quieran. Vamos a ver si, efectivamente, los próximos días nos dejan algunas noticias que, efectivamente, después de 111 muertos menos sea el inicio de un lento conteo al revés de lo que venía siendo hasta ahora. No lo parece, pero bueno.