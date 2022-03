Herrera, sobre la nueva ESO: “Conseguir que los niños inocentes de hoy, sean adultos sanchistas mañana”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Ya es miércoles, es marzo del 2022 y esta mañana vamos a volver a poner el termómetro al problema más acuciante que tenemos ahora mismo en el país. Y me dirá usted, pues es difícil saber cuál es el más acuciante porque tenemos varios, y algunos problemas que son sordos a largo plazo: la deuda, la educación, tantas cosas..., sí, sí.

Vayamos a lo grave del momento, bueno, pues la fiebre de la inflación. A las 9 de la mañana se publica el IPC adelantado de marzo y veremos qué ha pasado con los precios. La última entrega estaba en 7,6 de seguir con la progresión, no se descarta que superemos los dos dígitos, hombre no inmediatamente ahora, pero si dentro de no demasiado. La previsión de Funcas es un 8,6.

Y ya veremos porque lo que tiene a la economía tensionada, a la sociedad soliviantada, es la carestía de la vida, que no entiende ni de izquierda purpurina, ni de política champagne que es para lo que estaba diseñado el gobierno de PSOE y Podemos. Para eso, para imponer una agenda oculta que esconde un proyecto de ingeniería social, de dimensiones colosales, que ya viene desde hace unos años pero que ahora está en culminar.