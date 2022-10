Herrera, sobre la Ley Trans: "El 80% de los jóvenes que quieren cambiar de sexo se arrepiente al madurar"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Son las 8 de la mañana, son las 7 en Canarias, es jueves 20 de octubre. Este octubre, esta época del otoño en la que no hace calor como para poner el aire acondicionado en la mayor parte de España y no hace suficiente frío como para tirar a todo lo que da de la calefacción, con lo cual, la factura energética.. Si nos quedáramos a vivir siempre en esta época sería estupendo. Es un momento muy concreto del año pero que se acaba como todos saben, perfectamente. Pero hoy es un día curioso porque, por primera vez, desde que se puso en marcha el tope del gas no se activa el mecanismo porque el MW se pone por debajo de 40 euros, con lo cual, no se aplica ese ese límite; en cuanto apriete un poco el frío seguramente se acabó esta tregua. Pero ya iremos viendo.