Herrera, sobre la Ley de la Eutanasia: “Toda esta cuadrilla de cretinos ayer aplaudiendo una ley de la muerte”

Señoras, señores, buenos días. Hoy es viernes, 19 de marzo el invierno dice me resisto a irme y bueno... no se va del todo porque entre alguna nevada que caerá por ahí, bajada de las temperaturas... pues el momento feliz para los de la rebequita y no le digo ya para los de la bufanda; que eso son otro colectivo, verdad, que en días como este son felices.

No se actualizan los datos de la pandemia porque es el Día del Padre, cómo lo oyen, no es festivo en toda España, solamente en unas cuántas comunidades, pero los de Sanidad han dicho que ya si eso ya vuelven el lunes.

VACUNACIÓN CON ASTRAZENECA

AstraZeneca es segura dice la Agencia Europea del Medicamentoy los beneficios que ofrece son muy superiores a las desventajas que puede ofrecer, con lo cual a partir del miércoles se volverá a vacunar. ¿Por qué no a partir de mañana? Que es lo que hacen franceses, alemanes, italianos... Porque hay que mirarlo, la están peinando y vamos a ver a qué colectivos sí y a qué colectivos no. Hay 724.000 vacunas de AstraZeneca que se ha quedado en las en las neveras. En algunos lugares de Europa han decidido que lo mejor es que algunos políticos se marquen un Palomares cómo Fraga con el bañador en la playa de Palomares dónde cayó una bomba y se bañó para demostrar que era segura. Por ejemplo del primer ministro de Francia se va a poner la vacuna de Astra Zeneca.

LAS CIFRAS DE LA PANDEMIA NO INVITAN A RELAJARSE

La pandemia sigue dejando señales que invitan a no relajarse ni un pelo, 117 fallecidos los contagios se mantienen 6000 y la incidencia sube un poco. Hay algunas autonomías, 5, con repuntes en contagios e ingresos. En Cataluña se nota que la curva va a peor, País Vasco empeora la incidencia. El aumento de casos es una realidad; Baleares, Cantabria, Castilla y León Extremadura, Madrid, Navarra, ciudades autónomas y por ahí fuera la cosa no está nada bien, así que toda prudencia me parece a mí que va a ser poca.

TERREMOTO POLÍTICO TRAS MOCIÓN DE CENSURA EN MURCIA

La moción de censura que no ha salido la de Murcia; la que provocó el gran terremoto político que sigue dando titulares, por ejemplo el último es que finalmente Ciudadanos ha decidido que su candidato en Madrid no sea a Ignacio Aguado y que sea Edmundo Bal. Yo creo que no tenía muchas ganas, pero al final le han tenido que convencer o le han dicho Edmundo sí o sí tienes que ser tú. Coportavoz parlamentario en el Congreso es un señor con la cabeza bien articulada y desde luego esto demuestra que el campo de batalla en Madrid es una suerte de ensayo general de las elecciones generales con Iglesias, con Edmundo Bal, Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, María Pistolitas... Nos va a dar ciertamente, como dice el personal que el nuevo programa de Telemadrid va a ser 'Madrileños por Edmundo', qué es una cosa que el que lo ha parido tiene gracia, yo lo pondría de lema.

Que sí que no, que sí que no, pero finalmente Ciudadanos es un partido muy tocado, la autoridad autoridad de Inés Arrimadas está en entredicho, no se sabe todavía qué diputado, qué cargo puede ser de los últimos de Filipinas que aguanta ahí con la bandera del centro bisagra porque algunos están diciendo 'me marcho'. Esto tiene un poco mosqueado al PP en Castilla y León, quizá de rebote en Andalucía. Hay algunos que aprovechando la situación dicen pues que convoquen elecciones anticipadas y así lo vemos. Los gobiernos de las dos comunidades parecen estables, mejor no andar en demasiadas aventuras.

LAS CONSECUENCIAS DEL FRACASO DE LA MOCIÓN DE CENSURA

El fracaso en Murcia ha sacado a paseo todos los monstruos y el negocio que tenían en marcha el PSOE, Podemos, Esquerra... Ha empezado a saltar por los aires secuencia a secuencia y plano a plano. Ese insomnio que Sánchez dijo sentir ante la posibilidad de pactar con esta tropa pues hombre estaba justificado no pero a él no le importó con tal de que llegará a La Moncloa y ahora lo está pagando. Ayer vimos por dónde va a evolucionar el guión; Podemos montó el pollo por la Ley de Alquileres, por la reforma laboral. Mientras Pablo Iglesias buscaba en el fondo de armario de la dacha de Galapagar el disfraz de guerrillero para irse a Madrid unos días a jugar al 15M y a darse una vuelta por Vallecas, que ya no lo debe conocer del tiempo que vive en Galapagar.

Y Sánchez sacó el comodín de Calviño y de Ábalos para intentar frenar a Podemos porque no quiere anular la reforma laboral, que es echar más gasolina al paro ni quiere aprobar una ley chavista sobre el precio de la vivienda de alquiler. Pero recuerden que este es el mismo que antes de ayer, como aquel que dice, firmó con Bildu la derogación laboral y aprobó dos leyes para legalizar la ocupación no violenta, que ya me dirán ustedes si hay alguna ocupación que no sea violenta. Quedarte con la propiedad de otro, en fin... si no es violencia, que quieren que les diga.

Este es Sánchez: populista, socialdemócrata, carnívoro o vegano... del Madrid o del Atleti, español o venezolano, monárquico o republicano, según le vaya el aire.

APROBACIÓN DE LA LEY DE LA EUTANASIA

Ayer en el Congreso se aprobó la polémica Ley de la Eutanasia, en plena pandemia, con 30.000 ancianos cuya vida el Estado no supo proteger. El Congreso, entre sorprendentes aplausos de celebración, le dio el visto bueno a que España sea una de los 7 únicos países del mundo, hay 194 países soberanos en el mundo, uno de los siete únicos, que incluye el suicidio asistido en un servicio público. En todos esos países se ha abierto una caja de Pandora al legalizar ese inexistente derecho a morir a manos del Estado, que además no se limita a los enfermos terminales, eso genera un cruel negocio en clínicas privadas, afecta incluso a ciudadanos sanos y la confusión entre la necesidad de no prolongar artificialmente la vida de nadie entre dolores y la eutanasia está en la base del supuesto apoyo social que tiene. Lo que la gente pide es una ley de Cuidados Paliativos, lo que le han dado en plena pandemia con 100000 fallecidos es una ley que llama derecho a la muerte inducida por médicos del Sistema Nacional de Salud en casos determinados, que al final acaba extendiéndose a cualquier caso. Esquerra ya pidió que pudiera pedirse desde los 16 años y toda esta cuadrilla de cretinos ayer aplaudiendo una ley de la muerte. Qué contentos, como si hubieran ha aprobado un decreto de apoyo a la infancia.

REFORMA LABORAL Y ACERCAMIENTO DE PRESOS

Sigue habiendo frente PSOE - Podemos en la reforma laboral que quieren derogar los de Podemos y que no quiere derogar Nadia Calviño. Siguen transportando etarras a cárceles del País Vasco o cercanías; se baja Marlaska de la cinta de correr y aprovechando, antes de que llegue el puente, y de paso se carga un general jefe de la Guardia Civil en Cataluña, Pedro Garrido. Lo pasa la situación de reserva porque este hombre fue especialmente crítico y especialmente contundente en el 1 de octubre con los sucesos del 1 de octubre del 2017 y el mensaje a los mandos de la Guardia Civil es muy claro. Aquí para ascender o no irte a una vía muerta antes de tiempo hay que ser servil con los separatistas, con el ministro de Interior. La Guardia Civil no olvida nunca su divisa: 'el honor es mi divisa', así que honor para Pedro Garrido.

17.000 EUROS POR UN INFORME DE 83 PÁGINAS...

Y miren, ha costado 17000 € a Podemos un informe de 83 hojas encargado a una profesora universitaria para justificar la ocupación y otras memeces por el estilo. Sale a 250 € el folio. Esther Carrasco, 'Elaboración de la metodología, coordinación y dinamización del foro con los movimientos sociales para la estrategia del desarrollo sostenible 2020-2030'. ¡Toma ya! ¿Qué es lo que ha propuesto está individua? La ocupación y expropiación de viviendas con las que ahora están dando la matraca en el Consejo de Ministros, subida de impuestos por supuesto, eliminación de todo tipo de privilegios fiscales, dar la batalla cultural y aprovechar el contexto de pandemia para hacer cuajar la idea de que sin vivienda estás abocado la muerte, reducir el sector turístico, especialmente hoteles de cinco estrellas para fomentar hospedajes populares, tipo camping... y por supuesto acabar con las fincas de caza. Estos tienen una obsesión, vamos, no metido los toros y el Concordato de la Santa Sede, que son dos clásicos de toda esta chusma, pues de puro milagron el 'think tank' de uno de los partidos del Gobierno. Apañados vamos.