Herrera, sobre la ley Celaá: “Yo te apruebo, tú me votas. Ese es el plan”

Es jueves 17 de junio del 2021, este jueves seguimos teniendo a media España en alerta por fuertes tormentas acompañadas de granizo en la mitad norte y parte de la mitad este peninsular. Lo demás, bueno, hay descenso de temperaturas, luego el martes, quizá el lunes martes de la semana que viene la cosa empiece a recuperarse.

Hoy ¿de qué les quiero hablar? Pues de lo que les afecta directamente a esta hora y de lo que seguramente usted habrá comprobado si ha llenado el tanque de gasolina de su carro y ha visto cómo le cuesta sensiblemente más, y de repente habrá dicho como Mari Carmen De Castro hace un momento y ¿se me ha hecho más grande el depósito de gasolina sin que yo lo sepa? No, no, es que ha subido el precio el precio de la gasolina, está al precio más alto desde hace 7 años y ayer fue el tercer día más caro de la historia para el recibo eléctrico. Pues oiga, la gasolina de 95 está 1’35 y el diésel a 1’3, haciendo lo posible porque el diésel sea más caro o sea tan caro como la gasolina, nunca había sido sí pero lo será. Si quieren algún consuelo sepan que hoy la luz va a