Herrera: "Sánchez ha utilizado el drama de la pandemia para colonizar institucionalmente el país"

Hemos llegado casi a la mitad del mes de mayo. Hoy es 14, es viernes, es el primer viernes sin estado de alarma que el Gobierno se ha negado en redondo a prorrogar. Y hoy informa 'El Independiente', Cristina de la Hoz, que no lo ha hecho porque no quería mendigar el voto y porque en la anterior ocasión le costó muy caro, tuvieron que pagar mucho dinero. El Ministerio de Hacienda tuvo que soltar mucho porque los amigos que llevan viviendo de esto, a cambio de ese voto, normalmente nacionalistas o independentistas, la verdad es que se hincharon en esa ocasión.

Ahora no tenemos el estado de alarma y cada uno hace la guerra como puede, en Baleares y Comunidad Valenciana se mantiene el toque de queda, pero en el resto de España o cierre de hostelería, limitaciones de aforo, etc.