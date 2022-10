Herrera: "Sánchez anuncia muchas cosas y no explica cómo se traducen o cómo se hacen y quedan en el olvido"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es lunes 17 de octubre, ya son las 8 de la mañana. Día mágico el lunes, ¿verdad? Este día en el que quizá llueva algo en zonas de Galicia y Castilla y León, con unas temperaturas en algunas partes de la península que van a rondar los 30 grados la máxima, ahí es nada; el 17 de octubre.





ANÁLISIS DEL PARTIDO REAL MADRID - BARÇA, EL CLÁSICO





Un fin de semana de fútbol,el fútbol más o menos normalito que se vio en #ElClasico y el fútbol de Campeones que se vio en el partido del Betis que sin Fekir, sin Juanmi, sin Canales pasó por encima de un temible Almería, que le hace estar de nuevo en zona Champions. Pero me consta que el poder mediático que tiene un Madrid-Barcelona y más en estos momentos, hace que mucha gente hable del fútbol de ayer. Un Madrid-Barça siempre es algo más que un Madrid-Barça, y los equipos han tenido rachas, han tenido… Hubo, en fin, un par de décadas, esencialmente las primeras de este siglo, en las que el Barça cosechó incluso estas goleadas en el Bernabéu, hasta 6 goles llegó a meter una vez. Pero claro, es que era un tiempo en el que el Barça, como decíamos antes, la delantera era Messi, Eto'o y Ronaldinho; y luego se fue Ronaldinho y minutos Thierry Henrry, con esos tres y no metes goles.













Ahora, ¿quién tiene en punta? Pues tiene a Lewandowski que si le marcan bien como le marcaron ayer pues se queda en menos cosas. ¿Qué pasó en ese ese partido entre el Real Madrid y el Barça? Que fue mucho más sólido el Madrid, y el Barça fue débil en todas las líneas especialmente en la defensa. El Barça tuvo la posesión, pero era como no como no tener nada porque si no tienes definición ¿de qué te sirve el balón? La posesión, miren el fútbol -esto lo cuentan los que saben más de fútbol que los simples aficionados como este que le habla-. Tú juegas con balón y sin balón, eso es la posesión, muy bien, se juega con balón; pero tienes que saber jugar sin balón. Y ahora mismo, de los dos, el que sabe jugar sin el balón es el Real Madrid no el Barcelona. El Barcelona tuvo más posesión que el Madrid, pero la posesión horizontal pues no sirve de gran cosa; si tardas 60 pases en llegar a portería pero en Madrid con un Kros monumental tarda un solo pase, pues gana el Madrid.