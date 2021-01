Herrera: «El populismo está en la coalición de Gobierno amparado por el PSOE»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es viernes 8 de enero del 2021. La gente habla de muchas cosas y habla de la pandemia, de la vacuna, la gente habla del Capitolio de EE.UU., la gente habla de lo que ustedes quieran, pero realmente de lo que la gente más expresa ya no solo su opinión, sino de su contraste y de su experiencia es de su relación con Filomena, que es una borrasca que ayer ya avisó, sacó la patita, pero que a partir de hoy va a darlo todo en algunas provincias donde, efectivamente, hay que poner en marcha la alerta roja. No porque nieve más que en otras, sino porque no están acostumbradas.