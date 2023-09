Herrera: "Llaman desleales a González y Guerra por mantener lo que todos han dicho hasta el 23J"

Señoras, señores. Me alegro. Buenos días.

Ya es viernes. Lastimosamente, habría que decir, pero ya es viernes. Aunque no podemos decir que esta semana no nos hayamos entretenido, que no nos hayamos divertido. Lo hemos pasado bien o bien de mal, lo que quieran, pero ha sido la semana del pinganillo. También la semana de la amnistía y ahora empieza a ser un poco la semana en la que comienzan los tiritos sobre Alfonso Guerra y Felipe González, por parte del socialismo sanchista, si es que hay otro socialismo que no sea sanchista.

Pero bueno, el PSOE revolviéndose contra González y Guerra, los tipos que llevaron al PSOE a sus máximas cotas de éxito y de poder. Pero ahí lo tienen.