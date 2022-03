Herrera: “Las palabras 'con lealtad y cariño' se las dedica especialmente el Rey Juan Carlos a Felipe VI"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Hoy es día 8 de marzo, hoy es martes. Hoy, continúa la guerra, la guerra en Ucrania, pero es que continúan otras cosas. Continúa la escalada del precio de la luz, y de qué manera; continúa el enfrentamiento entre diversas facciones feministas cercanas o no cercanas al gobierno de Pedro Sánchezy a las manifestaciones que hoy tienen planteadas; continúa, aunque con disimulos, ese enfrentamiento dentro del gobierno -ya saben ustedes-, entre aquellos que califican partidos de la guerra al PSOE y los que no; partido de la guerra al PSOE que luego o recogiendo carrete dicen que en realidad no se querían referir al PSOE, mintiendo claramente.

EL REY JUAN CARLOS SE QUEDA EN ABU DABI

Y, además, hoy es un día en el que continúa lo que pasa, que de otra manera, lavida de don Juan Carlos en Abu Dabi.