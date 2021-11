Herrera: “El Gobierno de Sánchez es un Gobierno gandul y negligente”

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Me alegro mucho de saludarles en una mañana de martes, es el 30 de noviembre y esto se acabó, bueno se acabó noviembre. Lo bueno es que cuando acaba una cosa, empieza otra, ahora empieza diciembre y acabará el año y empezará otro y veremos qué es lo que el año nuevo nos trae y nos deja por aquí de regalito. Porque regalitos este final de año nos está dejando unos pocos, y ahora se los enumero con tranquilidad.

Estoy en un sitio inusitado, como le decía la 6 de la mañana. Yo he hecho programas de radio desde, imagínense, tengo dos años menos que la humedad, pues imagínense ustedes en qué situaciones me habré encontrado. He hecho programas en tejados, en estaciones de tren, en callejuelas, en romerías, en aviones, en barcos, en barrizales, en puertos, incluso también alguna vez lo he hecho en un estudio de radio. Pero nunca lo había hecho detrás de una portería de primera división, que es ahora mismo donde estoy, detrás de una de las porterías de este estadio de la cerámica aquí en Villarreal, la sede del Villarreal, este restaurante ‘El ceramista’ que tiene un ventanal que está a 1 metro de la portería, es decir, un balonazo aquí se nota. Y desde luego se ve el penalti mucho más cerca que los árbitros, estoy plenamente convencido de eso. Pues aquí, en este lugar que era el antiguo campo del Madrigal y desde hace unos tres o cuatro años es el estadio de la Cerámica, hoy vamos a hablar con nuestros amigos de Pamesa, del grupo empresarial Pamesa, que es un grupo empresarial dedicado a la fabricación de productos cerámicos a través de varias marcas con 9 centros logísticos, siendo una de las primeras empresas del mundo de estos menesteres y que desde luego será bueno que nos dé una fotografía real ahora de cómo las empresas están afrontando, especialmente aquellas empresas que utilizan no poca dosis de energía en su producción entre hornos y no hornos, y además entre la logística de la distribución, pues yo que sé aquí se cargan 1.200 camiones cada día, háganse ustedes una idea de lo que eso significa. Bueno, cómo ven ellos la situación, los productos cerámicos bueno ya saben ustedes pavimentos, baños, cocinas, exteriores… todas estas cosas que han dado a esta empresa un nombre en el mundo entero y además la titularidad de este equipo de Villarreal que ganó esta copa que tengo aquí a la espalda, la de la Europa League de aquel partido interminable de penaltis contra el Manchester.

















JUANMA CASTAÑO, GANADOR DE MASTERCHEF CELEBRITY





Ayer, Juanma Castaño que empezó, que yo estaba convencido que Juanma Castaño no sabía freír un huevo, vamos creo que tampoco tiene mucho… pero que ha aprendido, eso está claro.









Tanto es así que ha ganado Masterchef junto con Miki Nadal, luego hablamos de eso que tiene su gracia ¿eh?, tiene su gracia.













PREOCUPACIÓN POR LA VARIANTE ÓMICRON





Y, evidentemente, la palabra, el asunto de las últimas horas era el asunto ómicron. No hacía falta ser un lince para saber que si se habían encontrado casos en Francia, en Italia, etcétera, etcétera; fuera cierto aquello que decíamos ayer que es queen España ya estaba, lo que pasa es que nos los habían encontrado, bueno se encontraron. Se encontró uno en un control en Barajas y parece que hay dos más en Barcelona. Aquí lo que seguimos es a la espera de saber y de conocer cuál es el alcance de esta variedad del coronavirus en la repercusión, en su repercusión, para hacer desarrollar la enfermedad de la covd. Es altamente contagioso pero ha tenido o ha creado rápidamente un movimiento de respuesta ciudadano espontáneo que es el aumento masivo de la vacunación, no es el fin del mundo ómicron, pero sí es un toque de atención y ya veremos lo que nos dicen con toda tranquilidad cuando lo hayan estudiado los científicos correspondientes. De momento España, si usted tenía pensado ir a Sudáfrica pues va a tener que irse a nado porque en avión se suspenden los vuelos.









Y ha dicho el Gobierno, este Gobierno de Sánchez que es un Gobierno, y lo ha demostrado en la pandemia, un Gobierno gandul y un Gobierno negligente, un Gobierno que ha sido incapaz de sacar adelante una ley de salida, un Gobierno que ha delegado a las comunidades autónomas, incluso lo que el Tribunal Constitucional le decía que no podía delegar, un Gobierno que no ha querido asumir ninguna responsabilidad, que solamente quiere aparecer cuando las cosas van bien y que les aplaudan. Un Gobierno que no quiere legislar por pura desidia y que dice que legisle el Tribunal Supremo. Un Gobierno de negligentes.













MALOS TIEMPOS ECONÓMICOS





Ahora dice que se va a reunir dos veces por semana para hacer frente a la urgencia económica en la que nos encontramos. Primero, eso es reconocer que las cosas están bastante peor de lo que todos sus voceros han ido diciendo los últimos días. Que se reúnan dos veces por semana no quiere decir nada, quiere decir que todavía pueden estropear más cosas que si se reúnen una, pero esperemos que, hombre hagan cara a una situación -que miren ustedes- lo dice cuál es el precio de la luz hoy, máximo histórico, 274 euros y que así las cosas, normal que el IPC adelantado se haya puesto en un 5,6. Y que se note que no es efectivamente un hecho coyuntural porque el aumento de los precios de la energía tiene una segunda ronda y es que los productos que fabrican y los que venden han comenzado a trasladar los productores a los precios de sus productos esta repercusión. ¿Por qué? Porque el pulmón o el riñón, elija usted el órgano que prefieren, da para lo que da. Da para hacer colchón pero llega un día en el que ya se come hasta los activos de tu propia empresa, con lo cual, hay que repercutir en el precio. Y eso, hombre, a nuestro Gobierno le complica las cosas porque las pensiones tienen que subir, y el sueldo de los funcionarios tendrán que subir. Pero también con la inflación los gobiernos, no olviden ustedes, siempre sacan tajada, ¿por qué? Porque si las cosas están más caras, también se recauda más por IVA, cuanto más por IVA está recaudando el gobierno pues en torno a 8.300 millones, si las cosas más caras el tanto por ciento de las cosas que se añaden, pues lógicamente hace que tú ganes más. Sies la jugada perfecta, yo no tengo que subir impuestos y sin embargo recaudo más. Los precios están subiendo cuatro veces más que los salarios, si nos metemos en esa espiral de subir salarios para amortiguar la subida de precios, resulta que las empresas que tienen que pagar esos salarios tienen que subir más los precios para poder recaudar más para pagar más salarios; y al subir los precios y tienen que subir otra vez los salarios, es un círculo infernal del que no se sale y que no lleva realmente a ningún buen puerto.

















¿ARREPENTIMIENTO DE LOS ETARRAS?





Luego, por demás, habrá de contarles que los etarras han dicho que, hombre, van a intentar que no reciban los que son excarcelados con fiestecitas tipo "ongi etorri". Ya. ¿Ustedes se imaginan al colectivo de violadores diciendo que no van aexaltar las violaciones cuando salgan de la cárcel? Pues exactamente lo mismo, y el Gobierno encantado. Bueno van a poner al pianista ahí al lado de Sánchez a tocar unas cositas de Caperucita y de Disney para… Vamos a ver, los criminales nos perdonan la vida diciendo que van a homenajear a otros criminales pero con un poquito más de discreción y ¿quiere el Gobierno que nos pongamos a aplaudir? ¿Qué les demos las gracias? ¿Qué digamos que son estupendos? Lo digan en serio o por estrategia, es igual de repugnante, pero ni es casual ni es inocente.