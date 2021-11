¿Son efectivas las vacunas contra ómicron? Pfizer y Moderna barajan una posible vacuna para la nueva variante

La nueva variante del covid descubierta en Sudáfrica el pasado viernes ha causado un gran revuelo internacional por la posibilidad de retroceder en la batalla contra la covid. Esta nueva cepa ha sido nombrada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como ómicron, presenta 32 mutaciones en la proteína S y ha abierto un nuevo periodo de incertidumbre ante el virus debido a que no se conocen los efectos que pueden causar, aunque se advierte de la posibilidad de que sea aún más contagiosa que la variante delta.

España ha confirmado este lunes por la tarde el primer caso de la variante en el país en el Gregorio Marañón, en Madrid. Se trata de un viajero procedente de Sudáfrica que ha presentado síntomas leves de la enfermedad y la Dirección General de Salud Pública mantiene la vigilancia edpidemiológica de los contactos estrechos del vuelo que aterrizó en Madrid. Con este, España se suma a la lista de países europeos que han confirmado casos de la variante ómicron en su territorio. Bélgica fue el primer país de la UE que detectó algún casos y después notificaron contagios por la nueva variante países como Portugal, Países Bajos, Alemania, Dinamarca y República Checa. Además, Reino Unido también ha detectado casos de ómicron y fuera de Europa países como Australia o Israel también.





Las primeras investigaciones presagian una mayor transmisibilidad debido a que las mutaciones que presenta son similares a las de otras variantes preocupantes, por lo que conviene vigilar su avance. Además, advierten de una posible resistencia mayor a los anticuerpos generados por las vacunas. Sin embargo, los estudios aún son mínimos y los expertos recomiendan prudencia porque aunque la transmisión haya sido rápida en Sudáfrica y haya desplazado en parte a la variante delta, no asegura una mayor transmisibilidad y existe la posibilidad de que ocurra como con la beta, que causó pánico pero luego su transmisión no fue tal. Iñaki Comas, codirector del consorcio SeqCovid-Spain, investigador del Instituto de Biomedicina de Valencia (IBV) CSIC, destaca que no hay que "caer en alarmismos" y lo importante es que los países puedan detectar estas nuevas variantes, vigilarlas y actuar si fuese necesario.

Las informaciones que llegan desde Sudáfrica señalan que estos primeros casos han tenido unos síntomas leves. Giorgio Palú, presidente de la agencia de farmacología italiana, defiende la prudencia y comenta que la variante ómicron podría ser más contagiosa, pero menos agresiva que otras variantes.

A la espera de estudios que muestren la efectividad de las vacunas a ómicron

Una de las principales preocupaciones de esta variante ómicron es la incertidumbre con la efectividad de las vacunas en plena campaña de la tercera dosis. Expertos advierten de que si esta variante se convierte en la predominante en numerosos países podría poner en riesgo la efectividad de las vacunas, ya que ómicron presenta 32 mutaciones en la proteína S que es en la que trabajan las vacunas para inmunizar a las personas.

Sin embargo, Fernando González Candelas, codirector del consorcio SeqCovid-Spain e investigador de FISABIO-Universitat de València, explica que los estudios revelan que la variante ómicron no tendría la capacidad de evitar a los distintos tipos de anticuerpos a la vez, y las vacunas generan numerosos tipos diferentes de anticuerpos.

Pfizer y Moderna han iniciado sus investigaciones para averiguar cuál es la efectividad de sus fármacos y han avanzado que en caso de que ómicron eluda los anticuerpos, sacarán una vacuna nueva en un plazo de 100 días. Los expertos defienden que es difícil que la variante "escape" de la protección de las vacunas, puede disminuir, pero las previsiones siguen siendo que la efectividad será alta. "Es posible una disminución adicional de la protección contra la infección, pero sigue siendo una buena defensa contra la enfermedad grave", asegura Sergio Abrignani, profesor catedrático de Inmunología en la Universidad Estatal de Milán y director del Instituto Nacional de Genética Molecular Romeo y Enrica Invernizzi.





Los expertos continúan recomendando que se continúe con la campaña de vacunación de la tercera dosis, ya que si es efectiva se continuará inmunizando a la población y si el efecto hacia la nueva variante es menor, seguirá fortaleciendo la inmunidad frente a aquellos aspectos del virus que no han mutado. En este último supuesto, los expertos avanzan que la cuarta dosis podría completarse con una vacuna específica para ómicron, que Pfizer y Moderna ya han anunciado sus intenciones de desarrollarla.

Por tanto, es pronto para saber los efectos y las consecuencias que puede tener en la lucha contra la pandemia, pero las recomendaciones de los expertos son continuar con la vacunación y que no cunda el pánico antes de conocer los datos de las investigaciones que se están realizando. Europa ha cancelado las conexiones con los países del sur de África para frenar este avance y ha generado disparidad de opiniones entre los que defienden que es exagerado y los que lo ven como una medida precavida para evitar retroceder en la lucha contra la pandemia.