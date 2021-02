Herrera: «El Gobierno ha echado de su país al Rey Juan Carlos, el elefante blanco que paró el golpe»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es un día tranquilo el que tenemos por delante, quizás algunas lluvias en la Comunidad Valenciana y Cataluña, pero jornada despejada más allá de las nubes y nieblas que se van a ver, sobre todo, por la mañana. Hay temperaturas que suben en zonas de costa, pero bajan en el interior peninsular.

Hoy es 23 de febrero y, ¿saben ustedes lo que pasa? Que los que tenemos una edad creemos que los que han nacido después se acuerdan, igual que nosotros, de las cosas que pasaron cuando nosotros ya teníamos una cierta edad. Y no es así porque si usted tiene menos de 40 años no puede acordarse del 23 de febrero de 1981 en primera persona. Se lo habrán contado. Y si usted tiene esos años recordará aquella jornada con los ojos de un chiquillo que no fue al colegio o que por la tarde no salió a jugar o que sí, pero veía a gente que andaba nerviosa viendo la televisión, es decir, que muchas de las cosas que hoy diríamos serían para gente que sí se acuerda y que sí tiene una edad. Hace 40 años ya tenía uso de razón para para poder interpretar la realidad de lo que estaba pasando.