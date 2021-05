Herrera: «El Gobierno no contempla reducir chiringuitos y mamandurrias, sino el atraco fiscal»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, verán ustedes, ayer fue día de interpretación de los resultados, que algunos realizaron, por cierto, de manera bastante mezquina, las elecciones a la Comunidad de Madrid sin riesgo de autocrítica. Y hoy es el día de resaca, pero es que hoy ha decidido el Gobierno que nos enteremos todos los españoles de los planes que tienen en el Plan de Recuperación que han enviado a Bruselas. Un plan que lo han guardado celosamente bajo llave sin contarlo en una falta de respeto a la ciudadanía sin precedentes, escondiendo la realidad para no decirles antes de que se celebrasen las elecciones en Madrid el atraco fiscal que supone este plan. Atraco, un atraco, pero atraco con escopeta recortada, no con una faca. No, no, con recortada. Y lo cuentan justo un día después de las elecciones de Madrid. Si lo hubieran dicho el 3, ¿cuántos votos habrían sacado?