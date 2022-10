Herrera: “Si estamos en la tormenta de estanflación, consumo caro y nulo crecimiento, hay pérdida de trabajos"

Bienvenidos a este miércoles día 26. Bueno, bienvenidos, el día les habrá dado la bienvenida cuando se ha levantado, que será hace un rato, no ahora, me imagino ¿no?, como camastrones con zorrera y esas cosas. Uno, tenía que estar la cama: yo, tenía que estar en la cama. Ayer doble banderilla: brazo derecho, la gripe; brazo izquierdo, coronavirus cuarta generación. Eso es síntoma de la edad, porque ya te llama el servicio andaluz de salud y dice: “ya le toca, cuando quiera pásese por ahí”, y uno se pasa. Pues aquí está el tío, con la zorrera que tengo ahora mismo la cara desencajá, porque no saben primero, lo que duele esto; y segundo, bueno la reacción normal que causa. Pero en fin, es mejor estar vacunado que no estarlo. La opinión de uno ¿eh?, ya saben ustedes que hay gente que opina lo contrario, yo ahí no entro.