Herrera: «Díaz, adolescente mental es capaz de llevarnos a la ruina frente a los que saben como Escrivá»

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días":

Son las 8.00 de la mañana de un miércoles 29, un día de cielos soleados en la mayor parte de la Península, con temperaturas, bueno, que ascienden en el oeste de Andalucía y Galicia; bajan en Aragón, Cataluña, Baleares, también en Canarias donde ya tenemos la gran respuesta a la gran pregunta de la isla de La Palma, cuándo iba a llegar la lava al mar. Bueno, pues ha llegado ya, ha llegado ya, digamos que la playa de los Guirres, cerca del puerto de Tazacorte, y si no han visto las imágenes es una lava mucho más líquida, más rojiza, como todo está expulsando el volcán y ha provocado, hasta ahora, no demasiados gases tóxicos, no obstante, los que ha provocado la nube tóxica que de momento -ya les digo no es de grandes dimensiones- ha hecho que el Cabildo haya pedido a vecinos y periodistas que se mantengan a un mínimo de 3 kilómetros y medio de distancia. Llegó un momento en el que las Fuerzas de Seguridad desalojaron a la prensa, a todo el que no fueran personal estrictamente necesario por cuestiones de seguridad.