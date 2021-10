Herrera, 10 años sin ETA: «Las familias de los terroristas se sienten más legitimadas que nunca»

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Hoy andamos a vueltas con los 10 años, 10 años en los que se evidenció la derrota de ETA a través del propio reconocimiento de la banda en un acto público en el que, con txapela incluida, anunciaron lo que ellos llamaban el cese de actividad, cese de actividad que venía obligado por el acoso, el control, la guerra auténtica que se ganó por parte de Fuerzas de Seguridad del Estado, de fuerzas de la inteligencia y otras más, colectivos y demás. Una década después de que ETA, vencida por el Estado de Derecho, por los héroes que se dejaron la vida en ello, basta hacerse unas simples preguntas para saber cuál es el balance político de aquella victoria. ¿Está hoy más contenta una víctima o su verdugo? ¿Se siente más reconocido de la familia de Miguel Ángel Blanco o la de Henri Parot? ¿Ha tenido más compensación electoral el partido el Partido de Goyo Ordóñez o el de Fernando Múgica o el de el de Arnaldo Otegi, tal vez? Si las respuestas a todo eso son favorables a los malos significa que algo no se ha hecho bien. Es un gran avance que no maten, que no nos secuestren, que no nos envíen cajas de puros llenas de bombas. Es un detalle que no te secuestren para sacarte dinero o que no te pongan una bomba lapa por ser policía. Y es positivo que los amigos de los asesinos renuncien a la violencia incluso con la boquita pequeña, muestren algo parecido a la solidaridad con las víctimas aunque sea todo pose y para facilitar los cambalaches con este sujeto llamado Pedro Sánchez.