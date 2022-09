Carlos Herrera: "Si hay un oyente que haya visto a Pilar Llop en el metro o autobús, que nos lo haga saber"

Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están? Son las 8 de la mañana. Es una mañana de miércoles con cielos nubosos en casi toda España y con el 10,5 por ciento de IPC, índice de precios de consumo. Pero es que el dato en sí mismo, ya desnudo, sin ningún revestimiento, tiene un impacto que desde hace 38 años no vivíamos esta situación. Les comento cosas al respecto.

Estamos en el Centro de Arte 2 de Mayo, en Móstoles para hablar de la Comunidad de Madrid y con la Comunidad de Madrid, con su presidenta que estará aquí a las 9. Si quieren verla, saludarla, queda algún sitio al fondo, de las diez o quince mil personas que abarrotan esta sala.

Conforme sube el IPC, yo les contaba a las 6 de la mañana que a Pedro Sánchez también le crece de forma proporcional el populista que lleva dentro, esto es innegable. Cuanto más impotente se muestra un gobierno, particularmente este gobierno, para gestionar la pérdida del poder adquisitivo de la ciudadanía, más dice este gobierno que la culpa no es suya. La culpa es de unos poderes ocultos que andan por ahí, etcétera, etcétera. Siempre la culpa es de otro. Es la estrategia que utilizaba Perón en Argentina, que puede considerarse el momento en el que nace el populismo en Argentina, un país que en los años 20-30 estaba entre los diez más ricos del mundo.

Irigoyen había creado una tendencia política hacia el crecimiento. En educación, en grano, en todo eran líderes mundiales y de repente, llega Perón de la mano del sindicalismo, después de un golpe militar. Y empieza a exacerbar el gasto del estado, para hacer del estado prácticamente lo único que existía. Y como necesitaba dinero, creaba divisas, y eso llevaba a la inflación, y la inflación llevaba a la pérdida de competencia, la falta de acceso a los bienes... Porque intentó topar los precios y cuando eso tampoco salió, el peronismo inventó echarle la culpa a los poderosos.

Estamos ahora mismo en ese punto, en el que el estado no está a tu servicio. Tú tienes que estar al servicio del estado, pero como esto es muy largo hablarlo, esta noche Sánchez ha vuelto a Televisión Española a que le hagan una entrevista.

Yo tengo por costumbre no hablar de cómo hacen las entrevistas los demás, porque tampoco me gusta que hablen de cómo las hago yo. Cada uno hace las entrevistas como cree que tiene que hacerlas. Lo importante de las entrevistas son las respuestas que consigue del entrevistado. Y esta vez a Sánchez, simplemente tienen que escucharle, con el lenguaje bélico de 'no nos vamos a rendir' y etcétera, etcétera. Solo te falta el 'no pasarán'.

¿Que tú hablas claro? Si en una sola oración metes tres mentiras. Meter el miedo a los españoles a una supuesta derecha, enrocándose en leyes ideológicas, que por cierto, Sánchez escucha este programa. Y si no lo escucha, se lo cuentan. Yo creo que a él el morbo le pone y a las seis de la mañana, a las siete, cuando él se levanta a correr con su perrita, pone el programa y dice, a ver qué dice este 'chalao'.