Carlos Herrera: "Hace 4 años que llegó Sánchez al poder, pero me da que le apetece más que hablemos de Nadal"

Toda la alegría es poca para decirles hola, ¿qué tal, cómo están en esta mañana de 1 de junio del 2022? Nos encontramos en COPE bigote en nuestro recorrido por las emisoras de la red y una vez más la fortuna ha querido que coincidamos con el cruce de las carretas, carriolas, peregrinos y romeros que desde la provincia de Cádiz cruzan en el río Guadalquivir aquí en la playa de Bajo de Guía para entrar en el Coto de Doñana y dirigirse a la aldea del Rocío, en esta peregrinación del reencuentro.

Con esta romería de un hondísimo calado no solo en Andalucía, en muchísimos lugares de España y del mundo. Así se lo iremos contando y nos hemos llevado una muy grata sorpresa al esta mañana abrir la ventana de este COPE bigote y ver verdad a carriolas y coches y a caballistas y coches de caballo y tantísimas cosas que hay.

El éxito de Rafa Nadal

Hace 4 años que llegó Sánchez al poder, pero a mí me da que a usted le apetece más que hablemos de Rafa Nadal. Bueno, hablaremos de los dos en cualquier caso, porque ayer fue un día histórico en Roland Garros, pero no todo lo histórico que podía ser tal y como había anunciado Rafa Nadal. Si perdía con Djokovic a lo mejor era su último partido en ese campeonato, pues no fue lo suficientemente histórico porque pasó lo de siempre o lo de casi siempre, que es que Rafa Nadal gana.

Gana en su pista mágica y se mete en semifinales, ante Djokovic el número uno del mundo. Bueno, ha vuelto a sacar el competidor que lleva dentro, al caníbal de la tierra batida y pasada la una de la mañana le dio cuenta a Djokovic en cuatro sets.

Perdió Alcaraz con Zverev, con quien el viernes se enfrenta Nadal, pero ganó Nadal a Djokovic. Fue una alegría más que nos da, no ya solo a los españoles, hombre, a los seguidores de Djokovic no desde luego, pero sí a los muchísimos seguidores aficionados al tenis que hay en el mundo y que tienen en Rafa Nadal el inequívoco número uno.

Cuatro años con Sánchez

Bueno, el otro día 40 años de lado y hoy 4 años de Pedro Sánchez. ¿Se acuerdan de Pedro Antonio cuando en aquella legislatura prácticamente bloqueada, cuando el Partido Popular, Rajoy, había pactado con el PNV los presupuestos y bueno, se aventuraba una continuidad más o menos, hombre no plácida, pero que se asumía que podía ser tranquila?

Bueno, pues se anunció una moción de censura y muchos creyeron que era una macarrada más del personaje. No, no. Ya le dijimos al día siguiente aquí por la mañana, ojo porque puede salir. Puede salir si se junta toda la basura y se juntó y llego a la Moncloa Pedro Sánchez y yo sé que estos 4 años se le han hecho muchos muy largos, pero ahí lo tienen aguantando literalmente de todo.

Aquel 1 de junio vimos en directo la primera trampa de este trilero sin precedentes. Recuerden que la moción de censura llegó tras un año de bloqueo político de España, dos elecciones generales en 6 meses, un pacto con nocturnidad y alevosía con los partidos a los que poco antes Sánchez aisló con un 155 o rechazó porque traerían cartillas de racionamiento a España.