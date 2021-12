Barbosa: "Está España, que para entenderla hace falta un manual de instrucciones"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible ‘Herrera en COPE’ en este miércoles 22 de diciembre de 2021.

Miedo me da preguntar cómo va cada uno por ahí, porque entre contagios, cuarentenas que se tiene que hacer, cuarentenas que se tenían que hacer, pero que ahora resulta que no, la incertidumbre de qué se va a decidir hoy con las restricciones, si es que se decide algo, pues, está la cosa que no veas. Y las cabezas, lógicamente, cada vez más cansadas y los ánimos cada vez más subidos de tono.

Cada vez se nota más la diferencia entre el español de a pie que cree que cómo vamos a dejar que el virus campe ya a sus anchas, y que sea lo que Dios quiera, que eso puede ser una barbaridad, y el también “español de a pie” que se pone malo sólo de pensar que puedan imponerse nuevas restricciones.

Estos últimos, para que usted se haga una idea, estarían haciendo un poco como José Antonio Camacho, aquel, día que, entrenando al Español, se le acercó un jugador al banquillo quejándose de un corte en la mano y salió Camacho hecho una furia, que casi se lo come. Anda, tira pallá, eso no es ná, ni se te ocurra acercarte más por aquí, estate a lo que tienes que estar. Bueno, lo mandó a tomar por un sitio que está muy feo decirlo.