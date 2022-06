Sergio Barbosa, tras el análisis de Hernández de Cos: "Lo mires por donde lo mires, somos más pobres"

Vídeo

¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este jueves 2 de junio de 2022. Decíamos a las 7 que hay que ver lo rápido que pasa la vida para que ya nos hayamos encajado en 2022, pero es que dentro de 2022 ya estamos en junio, es decir por ejemplo, los que tienen niños pequeños, muchos críos ya no tienen clase por la tarde, con lo cual esto empieza a oler peligrosamente a verano.

Es decir, cuando nos queramos dar cuenta estamos haciendo hogueras en la playa por San Juan. Así que estos días unos están tratando de cerrar el plan de vacaciones si se lo pueden permitir, otros tienen a los chavales en edad de entrar en la universidad preparando el examen de la EBAU, que para la mayoría empieza la semana que viene, aunque ayer se estrenó La Rioja.

Que estemos a las puertas del verano implica también, entre otras cosas, que en ese rinconcito de España qué es Huelva, en esa esquinita que mira a poniente y de la que es muy difícil no enamorarse hoy salgan nada menos que 12.000 peregrinos de la Hermandad de Huelva con dirección a la aldea del Rocío. Otros, que son de otros lugares, ya hace días que empezaron a cruzar el Guadalquivir como bien nos ha relatado Carlos Herrera en los últimos días.

Algo tiene el sur, reflexionábamos esta mañana, que consigue atraparte entre lo cotidiano y lo tradicional, porque el sur te coge del brazo y lo mismo te regala momentos y personas desprovistas de todo artificio que, cuando menos te lo esperas, te pega un pellizco en el alma de esos que te reconcilian con lo más atávico de tu ser, con ese viento que sopla de antiguo y que nos recuerda de dónde venimos y qué somos más allá de las modas y los postureos.

El caso es que esa tierra tan peculiar que es Andalucía está a pocas horas de iniciar esta próxima medianoche una nueva campaña electoral y ahí te quiero ver, porque Andalucía es una de las piezas claves en el tablero político español.

No es lo mismo que el principal bastión del PSOE vuelve a ser controlado por la izquierda a que la derecha revalide su mandato, cuestionando incluso que Andalucía siga siendo a día de hoy un bastión del PSOE.

Así que está campaña deberá despejar la gran duda. Después de más de 3 años de gobierno del Partido Popular, los andaluces se habrán asustado de la derecha y volverán al redil del PSOE bajo el cual estuvieron nada menos que 36 años o habrán sacado la conclusión de que la derecha no se come a los niños y que además las cosas van razonablemente bien.

Bueno, pues las encuestas apuntan a que hay más andaluces que piensan lo segundo que lo primero, cosa que tiene el PSOE bastante preocupado. O frenan la mayoría del PP o lo tendrán que dar todo de aquí a las generales para demonizar un posible pacto PP-Vox, si este fuera necesario.

En todo caso, en no sabemos si por convencimiento o por necesidad, Pedro Sánchez nos ha regalado una exhibición de optimismo y de quererse a sí mismo como no se recuerdan. Da igual que desde que llego a Moncloa solo hayan sucedido desgracias, que si la pandemia, que si el volcán, que si la guerra de Ucrania. Da igual que la coalición con Podemos sea una jaula de grillos, da igual que la recuperación económica no acabe de llegar, que España siga segunda en paro europeo y líder en paro juvenil o que la inflación tenga ahogada a las empresas y las familias españolas.

Sánchez está feliz de ser presidente y de que se hayan cumplido ya 4 años de la moción de censura.

