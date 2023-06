Sergio Barbosa: "La tensión entre Podemos y Sumar es evidente y no parece que vaya a haber acuerdo"

Audio

Sergio Barbosa ha comenzado la mañana de este jueves con la vista puesta en el Papa, que "según nos cuentan, no ha perdido el sentido del humor, ni siquiera cuando le dijeron que esta vez, para operarle, le tenían que poner anestesia general. El caso es que la operación de tres horas, a la que se sometió ayer, ha ido bien y ahora habrá que ver cuántos días necesita en el hospital para recuperarse de esa hernia intestinal que suele producirse como consecuencia de operaciones anteriores, como la que tuvo de colon hace unos años".

"No es algo que no te provoca una urgencia inmediata, pero tampoco lo puedes dejar estar mucho tiempo, porque es muy molesto y, sobre todo, porque puede acabar provocando una obstrucción intestinal que es lo que se quería evitar. La cuestión es que le deseamos una pronta recuperación a su Santidad", ha añadido.

¿Habrá acuerdo entre Podemos y Sumar?

En clave política, "a la izquierda de la izquierda le queda poco más de un día para cerrar las listas de las generales. Mañana viernes, esas listas deberán estar cerradas y se tiene que haber decidido si Podemos se integra en Sumar o Yolanda Díaz va por un lado y Podemos por otro".

"No tiene pinta de que vaya a haber acuerdo o que vaya a ser fácil porque ayer la tensión fue evidente entre las partes. Díaz no quiere en las listas ni a Montero ni a Belarra y en la dirección de Podemos entienden que dejarlas fuera sería aceptar que Podemos ya no pinta casi nada en la política española. Es posible que a lo largo de hoy haya novedades en torno a las listas de la izquierda radical", ha añadido Barbosa.

El dictamen del Supremo sobre el 'sí es sí'

Por otro lado, se ha fijado en el PSOE: "Las últimas horas tampoco han sido fáciles para la parte socialista del Gobierno, porque después del destrozo legislativo que provocaron, y de la campaña de presión y desprestigio que pusieron en marcha contra los jueces, el Tribunal Supremo ha dictaminado que no, que el gobierno no tenía razón. Que los jueces, las audiencias provinciales y los Tribunales Superiores de Justicia, actuaron correctamente rebajando las condenas a más de un millar de violadores, y dejando en la calle a más de un centenar, debido a la Ley del 'solo sí es sí'".

"Es decir, que los 15 magistrados del Supremo, después de dedicar dos días a estudiar hasta 29 casos diferentes, para abarcar toda la posible casuística, han estado de acuerdo en 27 de esos casos, para concluir que la ley de PSOE y PODEMOS está mal hecha y que esa ley obligó a los jueces a beneficiar a los violadores. De esta manera, el Supremo no solo deja en evidencia a la Fiscalía General del Estado, que trató de salvar la cara al gobierno, y al ministerio de Igualdad. Aquí el que queda en evidencia es Sánchez, que es el presidente, el máximo responsable de lo que aprueba el Consejo de Ministros, que además llegó a decir que esa ley, ahora repudiada y reformada, iba a ser un ejemplo para todo el mundo", ha desgranado.

Claves judiciales de este jueves

En materia judicial, "hoy es el día en el que el señor García Ortiz, el Fiscal General, ha convocado, contra viento y marea, una reunión para hacer una serie de nombramientos supuestamente urgentes y dejar colocados a determinados cargos, antes de las elecciones. Y es que nunca un Fiscal General había adelantado un Consejo Fiscal, ya convocado, simplemente para acelerar unos nombramientos, no vaya a ser que haya cambio de gobierno".

"Ya no es que Sánchez presumiera de que el gobierno controla con descaro a la Fiscalía es que, en manos del PSOE, los socialistas se nombran fiscales los unos a los otros y usan la propia fiscalía para criticar a quien osen cuestionarles con un descaro sin precedentes. Cosa que, por cierto, indigna especialmente a los funcionarios de Justicia a los que, lejos de reunirse con ellos para solucionar sus reivindicaciones laborales, el gobierno les dice que lo suyo es mejor que lo dejen para después del 23 de julio, no vaya a ser que tengan que hablar con otro gobierno", ha concluido.