Sergio Barbosa: "Sánchez va a El Hormiguero a rastrillar los 3 millones de espectadores de Pablo Motos"

Un día en el que nos ha embargado la nostalgia porque se nos ha ido una gran persona y un gran icono, no sólo del cine sino de la comunicación en España. Hoy comenzamos el día con mucha penita de que nos haya muerto Carmen Sevilla, a la que hoy los titulares consagran como la “novia de España”.

Fue una muy buena actriz, que llegó a trabajar en Hollywood. Era guapa a rabiar, sabía cantar, sabía bailar y, ya en la madurez, se supo reconvertir en una entrañable presentadora de televisión, que tiraba de su simpatía y naturalidad. Esa es la Carmen Sevilla a la que enganchamos de jovencitos, los que ahora estamos en torno a los 40, la Carmen Sevilla de las ovejitas y del telecupón.

Luego ya los más jóvenes de la redacción, los que todavía están en sus 20 dicen que la recuerdan de lo último que hizo para el gran público, como fue presentar Cine de Barrio. Y miren, cuando uno se dedica a este oficio de la comunicación audiovisual, ya sea en radio o en tele se fija en los grandes se fija en los maestros. Y la conclusión a la que yo he llegado es que los grandes suelen tener un gran secreto que es el don de ser naturales. Y eso es lo que tenía Carmen Sevilla, y por lo que nos ganó como siempre como espectadores. Descanse en paz, la novia de España y un abrazo a su familia.

Las últimas entrevistas de Pedro Sánchez

Aquí estamos a vueltas con la campaña electoral y con Pedro Sánchez, que no sabemos si tiene la simpatía de Carmen Sevilla, pero al que hay que reconocerle que es un animal competitivo.

El presidente del gobierno sigue de gira enloquecida de entrevistas y el diagnóstico continúa siendo el mismo: teniendo la cara suficiente como para encajar las preguntas incómodas que le hagan, y hablando mucho y metiendo muchas contradicciones juntas para que el entrevistador no se las pueda rebatir todas pues ya lo único que necesita es que el formato sea un poco distendido para hacerse lo más humano posible.

Y aunque muchos digan “pues a mí me da dentera y sigo pensando lo mismo de él” aquí la clave está en que Sánchez no va a esos programas, como 'El Hormiguero' a convencernos a todos, el va a rastrillar los tres millones de espectadores de Motos buscando, como las pepitas de oro, a un número indeterminado de votantes que, todavía, son susceptibles de dejarse engatusar.

Gente desencantada con Sánchez, pero que con que se tire unas semanas sin ver al PSOE hacer manitas con Bildu, sin ver a las ministras de Podemos en las ruedas de prensa de Moncloa y como encima le anuncies algunas medidas sociales más y Sánchez se haga un poco la víctima de una conspiración y saque su lado más distendido todavía son capaces de votarles. Y a sea gente es a la que Sánchez está tratando de convencer de que él no es un mentiroso, sino un gran estadista.

Sánchez llegó a compararse con Suárez y con Felipe González, porque ellos también rectificaron con el Partido Comunista y el ingreso en la OTAN y luego, lógicamente mucho victimismo con los medios de comunicación conservadores y mucho miedo a la derecha. Según Sánchez, la España que ha de venir si gobierna el PP (y ya no te digo si gobierna con VOX), sería algo así como mordor, con su oscuridad, sus ciénagas, sus relámpagos y sus orcos.

Esa es un poco la caricatura a la que se ha sumado también Yolanda Díaz, al decir que el PP quiere gobernar con elementos tóxicos. Que ella lleve en su carro electoral a los soberanistas que creen en los privilegios de algunos territorios respecto a otros eso no es tóxico. La gente que acompaña a Yolanda Díaz no es tóxica. Al contrario, es estupenda y huele a colonia de bebé.

El contraste entre Murcia y Extremadura

Ayer, miren, hubo un contraste evidente entre Murcia y Extremadura. En Murcia, el popular López-Miras ha activado el proceso para su investidura, convencido de que logrará ser presidente, por más que todavía no haya cerrado un acuerdo con Vox, porque sigue convencido de que le avalan el peso de los números: el haberse quedado a tan sólo dos escaños de la mayoría absoluta. Es verdad que también le ayuda un poco no haber puesto a escurrir a los de Vox.

Que es el pecado original que cometió María Guardiola en Extremadura y por el que todavía está purgando sus culpas. Ayer se escenificó públicamente lo que veníamos comentando estos días, que Guardiola ha asumido, tras hablar con la cúpula del PP, que se pasó en el tono que usó con Vox, no porque no tenga derecho a pensar lo que quiera de quien sea y a ser coherente con lo que has defendido en campaña sino porque es de “primero de negociación” no poner a escurrir y plantear un veto existencial al único interlocutor con el que te puedes poner de acuerdo.

Así que ayer, en el inicio de la ronda de contactos para iniciar el proceso de investidura en Extremadura, Guardiola explicó que no ha recibido presiones, que simplemente ha escuchado opiniones que su posición es la misma, pero es cierto que, ahora sí, se cuidó muy mucho de decir que no quiere a Vox en su gobierno.

Y suavizado ese tono con Vox, que Vox agradeció no mencionando tampoco cuántas consejerías quiere en el gobierno ahí Guardiola lo que le planteó a la presidenta del parlamento extremeño es que le dé más tiempo que no dé prioridad al socialista Fernández Vara para ver si ella llega a un acuerdo con Vox en los próximos días.

El problema de Guardiola es que el precio a pagar por el error estratégico y discursivo del otro día es que la presidencia de la asamblea recayó en una diputada socialista que, ahora, lógicamente podría hacer lo que le convenga al PSOE.

Las medidas que el Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros

Hoy es un día para seguir analizando las muchas medidas que el Gobierno ha metido en uno de esos grandes decretos que tanto le gustan al sanchismo. Se prolonga “como estaba” todo lo que tenía que ver con las medidas anticrisis(IVA de los alimentos, bonificación transporte, combustible para profesionales) y como este ejecutivo gobierna un poco así, a salto de mata y el adelanto electoral dejó la ley de familias colgada de la brocha.

En ese decreto escoba han querido rescatar, para que sí sean aprobadas antes de las elecciones, algunas de las medidas más agradecidas electoralmente. Y ahí destacan los permisos retribuidos para cuidar a familiares de hasta segundo grado y convivientes, en casos de enfermedad o accidente. Hasta cinco días al año. Cuatro días al año, también retribuidos, para situaciones de urgencia.

Y también los permisos no retribuidos, de hasta 8 semanas al año, para cuidar de los niños de hasta 8 años de edad. Son esas medidas con las que la izquierda pretende, a última hora, llegar al 23 de julio sin poder decir que no hecho gran cosa esta legislatura por ayudar a la maternidad y la crianza de los hijos porque ha estado más interesada en otras cuestiones.

Estos permisos para cuidar de hijos y familiares corresponde al ministerio de Belarra, pero como siguen pagando el castigo por churrete del 'solo sí es sí' y el PSOE nos quiere convencer de que el gobierno con Podemos nunca existió y que Sánchez siempre ha sido muy simpático en las entrevistas.

Por cierto, otra cosa que ha aprobado el gobierno es una rebaja del 15% del IRPF, hasta un máximo de desgravación de 20 mil euros, es decir, un máximo de tres mil euros de descuento a cobrar no en mano, sino en la siguiente declaración de la renta por comprarte un coche eléctrico. Eléctrico quiere decir eléctrico, los híbridos no entran.

El gusto de la izquierda por los coches caros y con poca autonomía sigue sin estar en consonancia con las necesidades y, sobre todo, el bolsillo de la mayoría de las familias currantes de este país.