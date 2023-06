La estrategia de Pedro Sánchez con los debates: está convencido de que lleva las riendas de la precampaña

Pedro Sánchez siembra de minas la precampaña con la expectativa de dejar a Alberto Núñez Feijóo a la defensiva. La Moncloa lanza a TVE a convocar una reunión para hablar del cara a cara entre los líderes. El PP se ausenta ante la "falta de neutralidad" del ente público y precipita su aceptación por debatir en la primera semana de campaña en Atresmedia. En el Gobierno saborean ahora mismo la convicción de llevar las riendas de este tiempo antes de entrar en la campaña del 23-J de forma oficial: "Pedro Sánchez ha logrado frenar el avance de Alberto Núñez Feijóo enredado en los pactos con Vox o en los debates".

Por eso, arrojaban a Televisión Española a citar a los dos grandes partidos para abordar un duelo entre líderes. El PP esquivó la presión. Esteban González Pons remitía un durísimo email a la presidenta del ente, Elena Sánchez. Reprocha a la cadena su parcialidad, además de deplorar la burda utilización por el Gobierno. Cerraba la puerta a debatir en la pública. Además, Feijóo se ha encontrado con que Santiago Abascal no acompañará a su homólogo popular en esta batalla hasta el punto de amenazar a la Junta Electoral Central con que permita celebrar esos debates, aunque no esté el gallego.

Una hora después, Génova acepta que Feijóo se mida con Sánchez en Atresmedia, quizá el 10 de julio, porque aún falta ajustar los detalles. Ferraz saluda el envite y reitera la disponibilidad ante las demás ofertas de medios, los cara a cara y los debates a cuatro. Los populares abogan por la fórmula a siete con PSOE, PP, Sumar, Vox, ERC, PNV y Bildu que podría ser el próximo miércoles día 5. Los populares rechazan otros tres debates a dos y los formatos a cuatro. Cabe recordar que la normativa española no estima que sea obligatorio realizar debates entre candidatos a la presidencia del Gobierno.

Sánchez en 'El Hormiguero'

Pedro Sánchez pasó por 'El Hormiguero' donde se compartó con Adolfo Suárez, Felipe González o Barack Obama para justificar sus cambios de opinión. "Mentir es decir algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar", recalcó en el programa de Pablo Motos dejando claro que, para él, mentir es el 11 de marzo y "saber que quien está detrás no es ETA" y decir que los autores no están en montañas lejanas. Ha vuelto a señalar, sin precisar, que hay más tertulianos con orientación conservadora que, según él no tienen que ver con la opinión pública que se siente progresista.

También desveló que hay pedidos 1,5 millones de votos por correo, una cifra que es ya un 50 por ciento mayor que la de las elecciones municipales y autonómicas del pasado 28 de mayo, que ascendió a 984.108 votos por correo, lo que supuso el 2,69% del total del censo. Dejó un momento curioso cuando lanzó al presentador una cuestión al afirmar que a lo mejor no cuenta con el voto de uno que estaban en la mesa, en referencia a Pablo Motos, quien le ha explicado que no iba a votar porque en conciencia no puede hacerlo después de haber entrevistado a los candidatos.

La estrategia de Sánchez: "Busca volver a programas con cierto aire populista"