¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE’ en este viernes 24 de junio de 2022.

Lo primero, enhorabuena y vaya desde aquí nuestra enviada sana para todos los que hoy disfruten de un día festivo en comunidades como Galicia, Comunidad Valenciana o Cataluña, además de bastantes municipios, con motivo de la festividad de San Juan.

Ni que decir tiene que esta noche, se ha notado, se ha notado que había muchas ganas de verbena, de cohetes, de meigas y de hogueras en la playa después de dos años de restricciones. Los hay que esta madrugada se han vuelto a casa con los dedos oliendo a pólvora, o a sardinas, que también los hay que gustan mucho de asar sardinas en la playa.

Y mire, si usted vive en un lugar donde eso de San Juan no se estila mucho, que también los hay, haga un ejercicio mental. Imagine, así para sus adentros, a ver, si yo fuera de estos que se van a tirar cosas a las hogueras ¿qué hubiese echado al fuego esta noche? ¿De qué me hubiese querido despedir o purificar? ¿Las mascarillas de la pandemia? ¿La última factura de la luz? ¿La gasolinera entera? Hombre, la gasolinera mejor no echarla al fuego porque ese petardazo, sí que sería tremendo.

Pero vamos, que bien están este tipo de fiestas que nos ayudan también un poco a desfogarnos, a hacer tabula rasa y hacer balance de lo que han sido los últimos meses de nuestra vida, siempre con la vista puesta en la esperanza de que la cosa vaya a mejor, a pesar de los pesares.





VÍA LIBRE AL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL





A todo esto, lo bueno de vivir en España es que, además de las fiestas tan chulas que celebramos, es que tenemos un Gobierno que no deja de hacer travesuras de esas que nos tienen siempre entretenidos. Y más, desde que le ha entrado esta hiperactividad que le ha entrado, por culpa del batacazo de Andalucía.

¿En qué consiste la última añagaza del sanchismo? ¿El último desahogo de “ahora hago una trampa, porque me conviene para esto, ahora hago otra trampa, porque me conviene para lo contrario; y siempre forzando la ley, siempre violentando las costuras institucionales?

Pues resulta que, hoy mismo, el PSOE va a presentar una proposición de Ley, a tramitar por la vía de urgencia, con la idea de conseguir una mayoría progresista en el Tribunal Constitucional. ¿Y cómo lo van a conseguir?

Pues la proposición busca permitir que elConsejo General del Poder Judicial pueda elegir, aun estando en funciones, dos de los cuatro magistrados que le corresponden. Pero oiga, ¿no había hecho el Gobierno una reforma así un poco chusca precisamente para evitar que el poder judicial pudiera hacer nombramientos?

Sí, ya, pero es que eso era porque le convenía evitar que la mayoría conservadora, con el mandato caducado, siguiera haciendo nombramientos. Pero ahora, como en lo que están es en controlar el Constitucional, de cara a las decisiones a tomar sobre el aborto, la eutanasia y Ley de Educación, pues ahora sí les conviene que el Poder Judicial elija lo suyo, para que el Gobierno también pueda elegir sus dos magistrados porque así saldrá la mayoría progresista en el alto tribunal que le conviene a la izquierda.

Así que al Poder Judicial que maniataron, ahora le quitan las cadenas, para lo que les conviene. Y, oiga, aquí paz y después gloria.

LAS MEDIDAS ANTICRISIS DEL GOBIERNO





¿Pues vaya Gobierno saltimbanqui que tenemos, no? Pues, hombre, un poco sí. Porque mire, otra cosa en la que andan liados, sin que haya acuerdo todavía, de cara alConsejo de Ministros de mañana sábado es en el paquete de medidas anticrisis.

El Gobierno sigue negociando consigo mismo y la reunión PSOE-Podemos ha terminado esta pasada noche sin acuerdo. Al parecer siguen negociando los detalles del cheque para familias vulnerables, el descuento del transporte público y el recorte a los beneficios de las eléctricas. Pero es que el Gobierno tiene tal lío que hace 15 días dijo que bajar el IVA de la luz no se podía y, además, sería una medida cosmética.; pues 15 días después, el gobierno anuncia que sí, que va bajar el IVA del 10 al 5%.

Pero es que, 24 horas después de haber anunciado que lo van a aprobar, y antes incluso de aprobarlo, el propio Gobierno pone en cuestión la utilidad de lo que va a aprobar.

La vicepresidenta Teresa Ribera ha puesto esa cara del que dice “pues nada, reíros de mí por haber quedado en evidencia, por haber dicho que era una medida cosmética para que ahora mi propio Gobierno adopte esa medida, pero yo sigo pensando lo mismo”. ¿Pues saben qué les digo? que Ribera tiene razón en algo. Pensar que los impuestos se pueden quitar y quitar hasta que no haya impuestos, es inviable.

El problema es que algunos en ese Gobierno del que ella forma parte parece que no entienden que subir y subir impuestos y transferir recursos en la dirección opuesta, es decir, del bolsillo de la familia al del Estado, eso tampoco es viable.

A ver, si por lo menos, de esta crisis salen con esa lección aprendida: la de que la clase media tiene un límite de aguante económico que no se puede traspasar.













¿NUEVA HUELGA DE TRANSPORTISTAS?





Y vamos a ver qué pasa, porque los funcionarios piden una subida salarial del 4%, el Gobierno insiste en subir las pensiones según el IPC aunque eso sea incompatible con los ajustes que se avecinan.

Y, a todo esto, vamos a ver, porque hoy tenemos reunión de los transportistas con el Gobierno. Piden que el descuento del carburante para ellos sea de 40 céntimos, y no de 20. Como no les guste lo que les puedan ofrecer en el Consejo de Ministros del sábado, la plataforma que convocó los anteriores paros el domingo puede votar nuevos paros otra vez, a partir de la semana que viene. Y tanto los productores, como las cadenas de distribución ya han dicho que, como los camiones vuelvan a parar, ellos ese golpe ya no podrían soportarlo.

En todo caso, el drama de todo esto, ya no es que el Gobierno vaya como pollo sin cabeza, el drama es que encima estamos a expensas de lo que pase en el plano internacional.





UCRANIA CANDIDATA A INGRESAR EN LA UE





De hecho, uno de los focos informativos de las últimas horas sigue en Bruselas. Está en ese Consejo Europeo que empezó ayer y que, entre otras cosas, ha decidido conceder a Ucrania el estatus de país aspirante a ingresar en la Unión Europea.

Que le digan a los ucranianos que son candidatos no quiere decir que vayan a entrar mañana mismo, y más como está ese país de devastado en estos momentos. Vamos, está ahora Ucrania como para cumplir con los criterios de Copenhague sobre calidad democrática y objetivos de convergencia económica. Pero no deja de ser una decisión política de grandísimo calado, porque le estás diciendo a Rusia que no se va a quedar con Ucrania en ese pulso que tenemos que ganar, pero que no nos va salir nada barato.

Miren, a veces hablar de consejos europeos y de política internacional puede parecer un poco aburrido, pero es que estamos en un momento de vital importancia. La cuestión ucraniana es la cuestión rusa. Y la cuestión rusa es la cuestión energética, que esa seguro que usted y yo ya sí que empezamos a entenderla mejor, verdad?









FACTURA LUZ Y GAS: CRISIS ENERGÉTICA





Sobre todo cuando abrimos el buzón de casa o el correo electrónico y nos encontramos con la factura de la luz o del gas. Y sí, ahora estamos con el jiji-jaja de la verbena de San Juan y que nos vamos de vacaciones. Pero el verano a va ser sólo un espejismo de cierta tranquilidad.

Cuando no necesitas poner la calefacción ni encender la luz tantas horas, el consumo te da un respiro, por más que los precios sean para que te dé una angina de pecho. Pero es que esto no se va a acabar mañana mismo, y el invierno volverá y el gas puede que esté igual o más caro.

Hay comunidades de vecinos, y esto se lo dijo por experiencia, que este último invierno han pagado más del doble que el año anterior en lafactura del gas de la calefacción central. Eso hay vecinos que no lo pueden afrontar, la típica señora mayor, viuda ella, con su pensión no contributiva, eso le hace un destrozo tremendo.

Hay comunidades que han tenido que pedir hasta préstamos para pagarlo. Porque, a lo mejor, el que os puso la caldera os hizo un descuento, a cambio de que durante unos años él fuera también el que os suministre y os cobre el gas. Y la tarifa de ese suministro os pareció razonable, con los precios que había… pero con los precios de ahora, eso es lo que ha pegado un palo tremendo a mucha gente que te dice: “No, si yo la luz, más o menos, porque firmé un contrato de mercado libre, el problema me ha venido con el gas de la calefacción, que no lo negocié yo personalmente y que ahora la comunidad no lo tiene fácil para cambiarlo.

Es decir, que el destrozo económico que nos puede hacer la crisis energética todavía no ha acabado, ni mucho menos.

Y ahí tienen a Alemania, que ya ha activado el segundo nivel de alerta energética para concienciar a los alemanes de que deben ahorrar todo lo posible. Ya el siguiente nivel será que el gobierno alemán pueda intervenir los recursos existentes e imponer cortes de suministro.

Precisamente, en este programa hablábamos con el economista Santiago Carbó y, entre otras cosas, nos decía eso, que está muy bien tratar de bajar el precio de la luz o el gas con esta u otra medida pero que esto pasa también por concienciar a la gente para que consuma menos.

Pues esa va a ser una de las ideas que habrá que meterse en la cabeza: tratar de gastar menos que un mechero de trapo. Y, entre tanto, sí también habrá que ver cómo se puede reducir la factura de los suministros, sin que eso esté muy claro cómo hacerlo.

De momento, lo que sí sabemos es que el Banco Central Europeo no cree que cerremos el año con una inflación inferior al 6'8%, con cada vez más expertos hablando de una próxima recesión en Europa. Ojalá, ojalá pudiéramos haber echado esta noche al fuego de las hogueras de San Juan la inflación, la guerra de Ucrania y todos los problemas que nos acucian.





ISABEL DÍAZ AYUSO Y EL CASO DE LAS MASCARILLAS





A todo esto, la que sí ha arrojado al fuego un asunto que le trajo por el camino de la amargura es Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha visto como el asunto de las mascarillas de su hermano se ha quedado en nada.

En qué mala hora, pensará Pablo Casado, le dije a Carlos Herrera, en la Cadena COPE, que aquella comisión me generaba dudas razonables.

