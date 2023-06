Sergio Barbosa: “El PP se ha enredado con el asunto Vox y ahí es donde Pedro Sánchez pone sus esperanzas”

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible‘Herrera en COPE’ en este jueves 22 de junio de 2023.

Es la primera mañana de un verano que, como todos los veranos, está llamado a dejarnos momentos inolvidables.

Y si no lo hace, pues oye, habrá que pedirle la hoja de reclamaciones porque hoy en día como no tengas algo decente que echarle de comer a las redes sociales para dejar constancia de que eres más feliz que nadie y que te lo montas de lujo, es como que te falta algo.

Hombre, a ver, bien está vivir en sintonía con los tiempos que te han tocado y un poquito de Instagram no hace daño a nadie, pero lo de llevar las experiencias al límite, para luego poder fardar con los amigos; eso hay que controlarlo un poco para que no se nos vaya de la mano.





11:00 H: la hora en que se acabarán las reservas de oxígeno del submarino Titán

Fíjense, por ejemplo, en el lío que se metieron los turistas de lujo que, a cambio de 250 mil dólares, quisieron meterse en un microsubmarino que les llevase a ver los restos del Titanic.

Y todo por el morbo de ver cómo anda allá abajo el barco en el que murieron de forma dramática 1.500 personas para hacerse el típico selfi con la proa del Titanic viéndose a través del ojo de buey del submarino.

Pues, por desgracia, lo que se ha vuelto ahora dramático es el destino de esos turistas porque siguen sin dar con ellos.

A las once de la mañana se acaban, en teoría, las reservas de oxígeno que podía tener ese artefacto del tamaño de una furgoneta, con cinco personas en su interior y, a esta hora, no ha habido manera de localizar al submarino.

Y eso que ayer a los equipos de rescate les dio una alegría detectar en la zona de búsqueda como una serie de golpes cada ciertos minutos.

Pero han pasado ya 24 horas y, nada de nada. La verdad es que, conforme se van conociendo detalles, queda más claro que la empresa Ocean Gate también tiene tela marinera.

Resulta que el submarino no estaba homologado por las autoridades competentes, y, sin embargo, operaba en la zona del Titanic aprovechándose de que son aguas internacionales y no se tenía que someter a las leyes de Estados Unidos y Canadá; a un empleado lo echaron por denunciar fallos de seguridad… En fin, que para soplarle 250 mil dólares a los que se apuntaban al paseo, raro ha sido que no les pasara algo malo antes.

Vamos a estar muy atentos a las noticias que puedan llegar del Atlántico norte.





PP y Vox no se entienden en Extremadura y Vara toma la delantera

Pero, como se pueden imaginar, la crónica nacional también trae mucha tela que cortar que, en parte, no deja de ser lo esperado

Porque en política cuando tú caes en contradicciones ya sea por un error tuyo, o por un mero cálculo electoral del tipo “ahora con esto me van a crujir, pero prefiero pagar el precio durante unos días, pensando en el largo plazo” pues, claro, lo normal es que el rival lo aproveche.

Y si PP y Vox no llegan a un acuerdo en Extremadura, donde fueron la segunda y tercera fuerza política, desaprovechando que los extremeños pidieron un cambio (si se mira por bloques) pero enredándose en que no deja de ser un intento de acuerdo entre dos que no fueron los más votados…Pues, claro, al más votado le falta tiempo para tirarse de cabeza, a reclamar su oportunidad. O, por lo menos, a enredar un poco más y disfrutar del espectáculo, como si se tratara de una obra de teatro.

Así que ayer fue curiosa la escena de opereta, que pudimos observar desde el palco de butacas. Estaban PP y Vox todavía con las pistolas en alto, gritándose y apuntándose los unos y a los otros, como si fuera una película de Tarantino en la que nadie se atreve a disparar, pero tampoco a bajar el arma, hasta que también lo hagan los otros…… y de repente, aparece vestido con una piel de oso y muchos arañazos, como Leonardo Di Caprio en la película ‘El Renacido’.

-Pero, señores, por favor,bajen esas pistolas, ¿qué escandalera es esta?

-Y los otros: “¿Pero tú no estabas haciendo ya de médico forense?”

-“Ya, sí, pero me lo he pensado mejor porque ustedes son un desastre y Extremadura no se merece esto. Así que yo, pongo a Dios por testigo, que aunque no tenga los apoyos necesarios, al final me presento a la investidura.

'Fernández Vara' de reconocer la noche del 28M que, literalmente, había fracasado y echar los papeles para volver a su puesto de médico forense, a presentarse a la investidura, exigiendo la abstención de toda la derecha.

Audio









Bueno, el anuncio que hizo ayer el todavía presidente en funciones de Extremadura no deja de ser parte de la escenificación de este tipo de dinámicas políticas.

Él sabe que no tiene votos para salir investido, pero en política hay que aprovechar las contradicciones del rival y el PSOE no se va a quedar quieto porque, si se repiten elecciones, ésta es una manera de pedir ·a los extremeños que se enfadaron con él por justificar los indultos a los golpistas”, pues que vuelvan al redil del PSOE.

Eso, mientras algunos fantasean incluso con la posibilidad de que la popular María Guardiola, en un arranque de estos que tiene que no le tiembla el pulso en pensar en clave extremeña sin pensar en la clave nacional, cogiera y dejara gobernar al PSOE en minoría, con tal de no tener ella que mezclarse con Vox.

Eso ya sería mucho fantasear, porque Guardiola prefiere pensar que una repetición electoral lo que haría es traspasar votos de Vox al PP para que ella, por fin, tuviera las manos libres y no tuviese que mezclarse con nadie y que ni “vaya ni venga, ni cinturita tenga”. Y eso, conociendo lo peculiar que es Extremadura en términos electorales, tampoco sabemos si sería o no fantasear.

El caso es que populares y voxeros siguen con las espadas en alto, a cuenta de Extremadura pero pensando en el resto de pactos autonómicos y, sobre todo, pensando en lo que ha de venir tras el 23 de julio.

Vox llamando al PP “el PSOE azul” y el líder del PP, Núñez Feijóo, acusando a la dirección nacional de Vox de boicotear la negociación en Extremadura.

Ayer Feijóo trató de explicar que él no quiere enfocar los pactos de Vox desde un prisma ideológico o cualitativo, sino puramente cuantitativo. “Tanto sacó un partido en esta región y tanto sacó el otro, pues este sólo puede pedir hasta aquí y en aquella otra región, sí puede pedir más porque fue más votado".

En realidad, cuando uno se pone a medir la importancia de unos escaños en cualquier resultado electoral, lo cuantitativo y lo cualitativo siempre se mezcla porque muchas veces con menos votos eres más decisivo que en otros sitios donde tu porcentaje de voto es más alto, pero no te llega para influir en las negociaciones.

Con lo cual, en esas discusiones va a seguir enredada la derecha posiblemente también porque continúa demasiado pendiente del qué dirán y del marco mental de la izquierda.

En el PP, cuando les comentas esto te vienen a decir que estamos a las puertas de unas generales en las que España se juega acabar con el proyecto del populismo izquierdista de Sánchez y que ensanchar el centro político y dar cobijo al votante socialista desencantando es fundamental.

Y ese socialista desencantado vendría a ser, en términos demoscópicos, como un cervatillo en medio del bosque, al que conviene no asustar demasiado con según que declaraciones de Vox.

Otra cosa es que María Guardiola pudiera haber sido más comedida y hacer como el murciano López Miras, que se ciñó a los números, al debate cuantitativo que proponía ayer Feijóo, para decir que él cree que no tiene que ceder ni consejeros ni puestos en la mesa a Vox.

Es verdad que lo de López Miras es mucho más sencillo porque no es lo mismo necesitar que Vox se abstenga a, como necesita Guardiola, que voten a tu favor sin ser además, en este caso, la más votada. Pero cunde en el ambiente la sensación de que a Guardiola le sobró “ardor cualitativo” cuando le hizo a Vox, así en general, el traje ideológico que le hizo, porque eso ha puesto en un brete a los compañeros de otras regiones que sí han pactado con Vox.

Mayormente, el valenciano Carlos Mazón, al que ayer Guardiola trató de justificar como pudo. Yo no pactaría ni loca con Vox, pero si Mazón lo ha hecho, bueno, seguro que lo hará bien, y tal.

Audio





En fin, que el PP se ha enredado con el asunto Vox sacando el debate de la disyuntiva que le venía bien (esa de “Derogar el Sanchismo sí o no”) y ahí es donde Pedro Sánchez pone sus esperanzas.

En los líos internos de la derecha. Ésa es la gran baza del PSOE ahora mismo, más allá de que los socialistas siguen convencidos de que ellos, a su vez, van a ser capaces de convencer a los españoles de que la economía va como una moto.





El periodista Sánchez





Ayer Sánchez volvió a hacer una serie de anuncios electorales, de carácter socioeconómico y, ojo, no se lo pierdan. El presidente se ha inventado un nuevo formato: un híbrido entre el ‘Aló Presidente’ de Chávez, los late night y sus famosos vídeos electorales.

Resulta que en Ferraz han montado una especie de plató de televisión en el que, sin público de la calle, pero con una cla de miembros del PSOE dispuestos a aplaudir a rabiar, Sánchez entrevista a sus propios ministros, para, a pachas, hacer los anuncios electorales.

Ayer le tocó al ministro Escrivá ser el invitado en este nuevo invento. Algo así como 'El show de Pedro' en Sánchez TV.





¿Que queréis apoyo a la maternidad?, pues el permiso de maternidad y paternidad que está en 16 semanas lo vamos a ampliar a 20 semanas. Cinco meses de baja, tanto el padre como la madre, manteniéndose las 16 semanas que hay ahora, más otras 4 en las que sólo habría que trabajar a tiempo parcial.

Y además, el salario mínimo lo vamos a subir otra vez, para ponerlo en el 60% del salario medio en España, que como ha dicho el INE es de 25.800 euros brutos al año.

Y, además, meteremos cada año 5.000 millones en las huchas de las pensiones.

Y ya si con esto, y yendo la economía como una moto, la gente no nos vota es que la gente no tiene vergüenza o es una desagradecida.

Ése es un poco el planteamiento que hacen en el PSOE posiblemente sin caer en la cuenta de que la clase media está ya muy escarmentada.

Porque la gente agradece un permiso de marternidad, lógicamente, pero lo que quiere es que le faciliten lo que viene después de los cinco primeros meses de vida de tu hijo. Que tener un hijo en España no sea una heroicidad que requiera de una baja excepcional al comienzo. Con que las guarderías no costaran la cantidad obscena de dinero que cuestan, ya nos iría mejor.

O que se garantizara mejor que la mujer no pierda comba profesional por ser madre. No queremos “no venir al trabajo” durante el mayor tiempo posible, queremos que se pueda combinar mejor trabajar, y no dejar de ser profesionales bien remunerados y con proyección laboral, a pesar de traer hijos al mundo.

Y subir el salario mínimo, siempre es bienvenido. Pero aquí el problema es, a este paso, el salario mínimo va a pillar al salario medio. Y el problema es el salario medio.

Ayer Sánchez sacó la estadística de cómo ha crecido el salario mínimo, pero se le olvidó comentar que España ha sufrido la mayor pérdida del PIB per cápita de la Unión Europea desde 2020 y que ya nos superan Eslovenia, Lituania y Estonia. Ahí está el drama del que la izquierda no quiere hablar. El drama de que hasta, justo ahora, la AIREF no ha confirmado que hemos recuperado los niveles precovid.

Y lo de aportar dinero a las pensiones, si ese dinero sale del mecanismo de solidaridad intergeneracional, la gente joven te dirá que lo que estás haciendo es exprimir más al que cobra 1.600 euros.. para pagar al jubilado con 2.000 euros de pensión.

La economía, electoralmente, no le funcionó a Sánchez el 28M. Por algo será.